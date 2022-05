El Recreativo Granada logra la permanencia pese a ser derrotado en El Ejido (3-1)

El Recreativo Granada no pudo cosechar su cuarta victoria consecutiva en liga y cayó derrotado en el Municipal de Santo Domingo ante el Polideportivo El Ejido pero logró la permanencia matemática en la Segunda RFEF. El conjunto de Juan Antonio Milla notó sus numerosas ausencias en la convocatoria, gran parte de ellas por jugadores convocados con el primer equipo. A pesar de ello, los rojiblancos se adelantaron en el marcador con un nuevo tanto de Bryan. Antes del final del primer tiempo, los almerienses igualaron la contienda mediante un gol de penalti de Jorge García.

Tras la reanudación, los pupilos de Fran Alcoy voltearon el electrónico a través de Montero. El ‘Recre’ jugó la última media hora del choque con un jugador menos por la expulsión de Youness por roja directa. Los celestes aprovecharon la superioridad numérica para sentenciar la contienda con otro tanto de Jorge García. El filial granadino gozó de numerosas ocasiones para recortar las diferencias, pero sin fortuna ante la meda defendida por un inspirado Adrián.

Ritmo eléctrico

El encuentro comenzó con un ritmo eléctrico. El Ejido salió lanzado por un tanto tempranero, conscientes de la necesidad de sumar los tres puntos para no caer a los puestos de descenso a Tercera RFEF. El Recreativo, por su parte, esperaba bien arropado atrás su oportunidad para hacer daño a la contra. Juan Antonio Milla puso sobre el terreno de juego a dos jugadores del juvenil como son el central Juancho y el centrocampista Juanma. Las numerosas bajas en el conjunto granadino provocó que el filial del Granada CF presentara un once muy novedoso sobre el terreno de juego de Santo Domingo.

Los celestes generaron dos ocasiones claras en los primeros cinco minutos de partido. El primero en avisar fue Sergio Pérez con un tímido disparo que paró el meta Sarr sin complicaciones. Poco después Jorge García, el mejor del duelo, cuajó una buena acción personal que culminó con un centro que remató Óscar García desde dentro del área, aunque sin encontrar los tres palos.

Tras el buen comienzo local, el Recreativo fue estirando sus líneas y generando sus primeras acciones en campo rival. De hecho, los rojiblancos lograron adelantarse en el luminoso en el 14’ tras una transición rápida que culminó Bryan con un remate picado que alcanzó el fondo de la red. Definición brillante de un Bryan que está cuajando una temporada magistral.

Corta alegría

La alegría duró muy poco para la parroquia visitante, que vio como en el 21’ el colegiado del encuentro señaló penalti a favor del Poli. La pena máxima la transformó Jorge García con mucha seguridad. El tanto de la igualada sentó bien al conjunto de Fran Alcoy. Los almerienses recuperaron los mandos del juego y se volcaron sobre la meta visitante en busca de la remontada antes del descanso.

A la media hora, Sergio Pérez lo intentó con un lanzamiento lejano que despejó el meta africano del filial del Granada CF. Dos minutos más tarde, Gabi Ramos alcanzó la línea de fondo y puso un pase de la muerte que no alcanzó a rematar Óscar García por escasos centímetros.

Segunda mitad

El guión del partido no varió tras el paso por los vestuarios. El Ejido salió de nuevo con la intención de no especular y buscar la meta defendida por Sarr con insistencia. En el primer minuto del segundo tiempo, Gabi Ramos pudo romper la igualdad con un testarazo que salió lamiendo el poste. Un minuto más tarde, el atacante local Jorge García logró deshacerse de su marcador y puso un pase que no alcanzó Óscar por muy poco.

Minutos muy complicados para un Recreativo Granada que vio cómo los almerienses encontraban el premio a su esfuerzo en el 55’ con un buen disparo cruzado de Montero tras un pase medido de Sergio Pérez. Las cosas se complicaron todavía más tres minutos después para los intereses rojiblancos cuando el árbitro expulsó con roja directa al centrocampista Youness tras considerar juego brusco y peligroso sobre el local Sergio Pérez.

Juan Antonio Milla movió el banquillo dando entrada a Raúl Martínez y Souleyman en busca del milagro, pero el cuadro celeste aumentó su renta en el luminoso con un nuevo tanto de Jorge García, que aprovechó una indecisión de la defensa visitante. Dos goles de diferencia en el electrónico y un jugador menos sobre el terreno de juego. Una losa demasiado pesada como para levantarla a lo largo de los treinta minutos que restaban.

El Recreativo, a pesar de la complicada situación en el marcador, dispuso de tres ocasiones muy claras para recortar distancias. La más clara la protagonizó Souleyman con un remate desde dentro del área que salvó el cancerbero local Adrián. Sin tiempo para más, se llegó al final del duelo con justa victoria del Polideportivo El Ejido, pero con un filial que lo dejó todo sobre el césped.