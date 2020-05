“El penalti de Michu cambió nuestras vidas”

Los ex futbolistas del Granada CF Mikel Rico, Manolo Lucena, Abel Gómez y Guilherme Siqueira participaron este sábado en un evento virtual en el canal de Youtube del club titulado ‘Encuentro de Leyendas’ que sirvió para recordar la temporada del anterior ascenso de Segunda a Primera.

Anécdotas y muchas risas estuvieron presentes en una amena charla que fue moderada por Ángel Liceras, del departamento de comunicación del club. Mikel Rico (SD Huesca), el único de los cuatro que continúa en activo, fue muy claro al rememorar tanto la alegría vivida en Elche tras el ascenso como la emoción de la eliminatoria anterior contra el Celta.

“Qué hubiera sido de nuestra carrera si Michu mete el penalti (en referencia a la pena máxima fallada por el entonces jugador del Celta en la tanda final de penaltis del cruce contra el Granada). El salto de Segunda a Primera nos cambió la vida”, indicó Mikel Rico, quien cree que esa temporada contaba el Granada con “un equipazo, el mejor de la categoría”.

Lucena apuntó que de todos los años que ha jugado como profesional, ese es el que mejor se lo ha pasado en un vestuario porque “todos eran gente con la que te apetecía estar”. “Fruto de eso, además del nivel que había, es lo que nos llevó a Primera. Y la sensación de que valía cualquier cosa que hacíamos, la gente estaba muy volcada con nosotros, y en casa éramos aviones”, rememoró el actual delegado del Granada.

Abel Gómez, que ya ejerce como entrenador, citó como claves para ascender esa temporada que “no teníamos presión, fuimos mejor equipo poco a poco, todo el mundo sabía su rol y tuvimos la pizca necesaria de acierto en los momentos clave”, sin olvidar que, además del tremendo potencial ofensivo de aquel conjunto, “era un equipo muy fuerte a nivel defensivo”.

Siqueira, que ahora trabaja para una agencia de representación de jugadores junto al ex futbolista del Real Madrid Savio, comentó que le gustaría ver en la ciudad deportiva actual del Granada a aquella plantilla, que estaba “comprometida y unida” y en la que todos remaban “para el mismo lugar”.

Mikel Rico tiene claro que la plantilla de ese curso constituye “uno de los mejores grupos” en los que ha estado en su carrera” porque más allá de ascender se lo pasaron “genial”, reconociendo que fue “un gran año a nivel deportivo y personal”.

Lucena, ejemplo y líder

“Jugué bastante esa temporada. Dentro peleé como el que más y fuera traté de dar el máximo”, indicó Lucena, al que puso como ejemplo de esa campaña Siqueira: “El colectivo estuvo por delante de todo. Lucena, por ejemplo, jugando o no, siempre fue un líder y un ejemplo”.

“Teníamos un grupo muy bueno, no éramos favoritos pero sabíamos que teníamos equipo de sobra para subir. Hubo un crecimiento enorme de muchos jugadores ese año. Aquel grupo era espectacular, nunca vi un grupo tan unido”, recordó el añorado lateral brasileño.

Abel Gómez explicó que en la medular trataban de “aprovechar el trabajo de Mike Rico y que se compenetraban y adaptaban “bien los dos” y también “con Lucena y con Óscar Pérez cuando jugaban”.

El partido ante el Elche tuvo un rincón especial durante el encuentro virtual. “Es un recuerdo acojonante de bueno. Recuerdo un recibimiento al autobús con piedras, lo que nunca había visto, y luego la imagen de mi carrera deportiva es pitar el árbitro el final, empezar a correr y darme un abrazo con Lucena”, afirmó Mikel Rico, quien no olvidará nunca los “eternos últimos del partido” y que ese Granada era un equipo que jugaba “bien con balón” pero que eran “mortales a la contra”.

Halagos para Dani Benítez

En la charla también se habló de otros jugadores de aquel equipo, con especial atención para Dani Benítez, clave aquella campaña: “Dani Benítez es el jugador que más me ha sorprendido nada más llegar a un sitio. En ataque marcaba mucho la diferencia. Marcó goles, asistió, a veces se la dabas y él te creaba el gol, y eso que Orellana era un espectáculo cuando estaba enchufado”, reconoció Mikel Rico.

Abel Gómez incidió en eso: “Teníamos jugadores muy rápidos por fuera. Dani, al venir de Segunda B, sorprendió mucho”. Siqueira recordó que se entendía “muy bien” con el extremo zurdo, y también se quedó “con los goles de Ighalo y Geijo” y con Diego Mainz, al que alabó: “No lo conocía y es un gigante, fue un futbolista que me impresionó muchísimo”.

Alex Geijo salió a relucir al hablar del más gracioso de aquel equipo. “No me he reído más con una persona que con Geijo. Tenía para todos y en todo momento”, afirmó Lucena. “Con Geijo coincidí en Udinese y era otra persona”, aseveró Siquiera entre risas, mientras que Abel Gómez sentenció tras compartir con el hispano-suizo vestuario los últimos meses en el Sanluqueño que “sigue igual o peor”.

Mikel Rico, quien no quiso olvidar que “Íñigo López tenía puntos muy buenos” y que “a José Juan le pasaba todo”, reconoció durante este Encuentro de Leyendas que “ni loco” podía imaginar conseguir todo lo que ha logrado en su carrera, dando gran importancia a ese ascenso a Primera con el Granada y sentenciando que ahora, con 35 años, en el Huesca está “disfrutando”.

Disfrutar tras la retirada

Siqueira siempre tendrá en mente su gran crecimiento en el equipo rojiblanco tras años “complicados” en Italia, por lo que le hubiera gustado “volver al Granada para devolver todo el cariño que me dieron durante tres años”.

Cerró el cónclave Lucena, un auténtico emblema del club: “Desde que entré en el Granada con 18 años nunca me hubiera imaginado lo que he vivido aquí. Hubo malos momentos, desagradables, pero hasta tengo buenos recuerdos de esos momentos. Ahora tengo la suerte de seguir formando parte del club, el trabajo de delegado me gusta, es una manera de seguir estando cerca del césped. Lo siento y lo vivo como si me tocara jugar, me siento un afortunado”.