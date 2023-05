Más de diez horas de cola para no dejar solo al Granada en Miranda de Ebro

El granadinismo ha vuelto a responder y acudirá en masa a Anduva para apoyar al Granada CF en su intento por ascender de manera directa a Primera División. La entidad puso a la venta este martes las entradas para el desplazamiento a Miranda de Ebro, donde los de Paco López podrían subir siempre y cuando ganen y se den una serie de resultados favorables de sus rivales. Y la afición no falló. Desde antes de las 0:00 horas del lunes, ya había aficionados acampando en las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes, que abrían a las 10:00 h., con la ilusión de poder tener una localidad para una cita que puede ser histórica.

Poco a poco, las redes sociales se fueron llenando de imágenes de aficionados que iban cogiendo posición en la cola. Aunque con el paso de las horas, los problemas comenzaron a surgir con gente, los típicos ‘listos’, que tratan de colarse y adelantar puestos. También hubo malestar por el número de entradas puestas a la venta y es que la entidad, como viene siendo habitual, reservó distintos packs para las peñas y demás colectivos. En torno a las 11:00 h. el Granada CF anunció una nueva remesa de 391 localidades en la zona de Tribuna Norte, no en uno de los fondos y el precio era de 35 euros.

Toda la noche

Sólo los abonados tenían derecho a acceder a las entradas y no les importó pasar la noche a la intemperie. Los primeros en llegar acamparon y se trajeron de casa mesas, sillas y bebidas de todo tipo. Eran muchas horas y dormir eran conscientes que iban a hacerlo poco. Uno de los que no dudó en acudir a la instalación del Zaidín fue Luis, que llegó a la cola a las 6 de la mañana. Acompañado por una silla, aguardó su turno para lograr una localidad. Tras viajar el pasado sábado a Sevilla para presenciar el partido del Covirán Granada ante el Real Betis Baloncesto, declaró que “le dimos suerte y vamos a ver si sucede lo mismo con el Granada CF. Viajaré en los autobuses que ha puesto el club”. Aunque es consciente que para ascender de manera directa “se tienen que dar muchos resultados favorables”, augura una “jornada de radio y estar muy pendiente por si hay que celebrar el ascenso en Miranda de Ebro”.

Por su parte, Manuel llegó a las 4:30, en plena madrugada, para “hacer una de las locuras más grandes de mi vida”. Pese a que confía en que le suerte acompañe al conjunto rojiblanco para poder ascender en tierras burgalesas, reconoce que “sería bonito subir en Los Cármenes frente al Leganés con toda la afición”. Un hecho que nunca ha sucedido pues todos los ascensos a Primera se han logrado a domicilio.

Una ‘biblioteca’ novedosa

El hecho de que el club no especificara el número de entradas disponibles hizo que a muchos les surgiera la duda, cuando llegaron a las inmediaciones de Los Cármenes, de si quedarse o no viendo la cantidad de seguidores que había delante de ellos. Incluso hubo estudiantes que tenían este martes exámenes y aprovecharon la noche para estudiar en vez de hacerlo en casa, algo que seguramente no habrían hecho de estar en su hogar de no ser por querer apoyar a su equipo en un largo desplazamiento de casi 750 kilómetros.

Autobús gratis

Y es que el club daba la opción de elegir entre desplazarse en los autobuses que sufragó sin pagar nada, solo el precio de la entrada que estaba fijado en 20 euros, o hacerlo de manera individual en sus coches particulares. Y es que debido a la lejanía de Miranda de Ebro, la salida de los autobuses está prevista para el viernes a las 23:00 horas, por lo que se viajará durante toda la noche con llegada a tierras mirandesas alrededor de las 10:00 h. del sábado. Mientras que el regreso está previsto tras el partido ante los burgaleses, que no se juegan nada ya que tienen la permanencia asegurada y ocupan en la actualidad la duodécima plaza de la tabla en Segunda División.

Lo que sí pide la entidad rojiblanca a los hinchas que decidan hacer uso del viaje organizado es puntualidad y personarse en Los Cármenes a las 22:30 h. del viernes 19 de mayo con el fin de agilizar el desplazamiento y la operativa del mismo. Todos los que acudieron a buen seguro que confían en volver con tres puntos que, quien sabe, si pueden devolver al equipo de sus amores a la élite o acercarlo un poco más. Es la ilusión de una afición que no dejará a sus ídolos solos en Anduva.