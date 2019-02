Álvaro Vadillo: “A nuestro mejor nivel no hay ningún equipo mejor que nosotros”

Fue el primer fichaje rojiblanco y uno de los que más ilusión generó en la afición. Y hasta el momento no está desilusionando. Álvaro Vadillo es uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría y en el Granada CF espera lograr su tercer ascenso a Primera División aunque no se sale del discurso que existe en la entidad esta temporada.

¿Cuál es el secreto de la trayectoria del Granada CF esta temporada al margen del trabajo diario?

Somos un grupo muy cohesionado desde el primer día de pretemporada. Todos los componentes del grupo siempre hemos tenido el mismo objetivo, pero si tuviera que destacar algo del equipo creo que estamos manejando bien el disfrutar el día a día. Tenemos una meta clara pero no estamos obsesionados con ella pero lo que sí hacemos es disfrutar el momento y creo que ese es el secreto.

¿Es el mejor vestuario en el que ha estado desde su punto de vista?

He tenido la suerte de estar en buenos vestuarios y de hecho en mis dos últimos años en Huesca me he llevado grandes amigos. Pero sí que es verdad que el hecho de que haya muchos andaluces en la plantilla se nota. Compartimos las mismas cosas, las mismas costumbres y realmente me siento muy en casa.

A nivel deportivo y exceptuando a Rui Silva, es el único jugador que siempre ha sido titular en todo los partidos de Liga. ¿Le gusta tener ese rol de jugador importante?

Cuento con la confianza del míster y todo el cuerpo técnico pero para ser siempre titular hay que devolvérsela en el campo. Me gusta la responsabilidad que tengo y es verdad que me siento muy querido no sólo por los entrenadores sino también por los compañeros.

Por el contrario, tan sólo ha disputado seis encuentros al completo y ha sido sustituido un total de veinte encuentros. ¿Le molesta tanto cambio?

Lo he hablado muchas veces con el míster pero para ser el que más te cambian hay que estar en el campo. Un jugador siempre quiere jugar todos los minutos porque a ello se dedica y con ello disfruta pero es evidente que tengo un historial de lesiones que está claro que no juega a mi favor y eso quizás va en mi contra. Además, hay momentos de los partidos en los que se necesitan otras características a las que yo puedo aportar y en ese sentido son entendibles los cambios.

Es la temporada que más continuidad está teniendo en su carrera deportiva. Cuando hace referencia a su historial de lesiones, ¿a nivel físico como se encuentra?

Toco madera porque por desgracia en todas mis temporadas he tenido lesiones, algunas de ellas muy graves, así como roturas musculares que me han hecho perderme muchos partidos. Este año, por suerte, no las estoy teniendo pero parte de culpa la tiene el cuerpo médico que tenemos que es brutal y que me exige muchísimo en tratamientos e ir todos los días al gimnasio y creo que entre ellos y yo estamos dando un buen rendimiento esta temporada.

Es uno de los mejores asistentes de LaLiga 1|2|3. ¿Qué le falta para redondear su temporada, quizá el gol?

Sin duda. No es que sea mi mayor virtud ser un goleador pero al final es lo que queda, los números. De todas formas yo me siento muy bien dando asistencias y me encanta ayudar al equipo en esa faceta, pero si tuviera que mejorar en el aspecto ofensivo, porque a nivel defensivo tengo que pulir muchos aspectos, sería pisar más el área rival y hacer más goles.

En su presentación señaló que llegaba a Granada con el objetivo de crecer. ¿Lo ha conseguido?

Creo que sí. Está siendo mi mejor temporada en los últimos años porque estoy teniendo la continuidad y la confianza que necesitaba y además no me están frenando las lesiones. Personalmente pienso que estoy a buen nivel, por lo que puedo decir que está siendo un buen año.

Ha hecho olvidar a Darwin Machís a nivel deportivo. ¿Siente ese cariño de la afición rojiblanca tanto en el campo como fuera de él?

Darwin es un magnífico jugador aunque con características muy diferentes a las mías. Yo quizá puedo jugar más por dentro y me asocio más pero sí que noto el cariño de la gente desde el primer día de llegué, siempre han estado apoyándome y con el paso de las jornadas lo noto mucho más.

Fue el primer fichaje de este proyecto. Después de una pretemporada nada fácil con muy poco gol en los partidos amistosos, ¿esperaba un rendimiento tan alto durante todo el año?

Tengo clarísimo que a nuestro mejor nivel no hay un equipo en la categoría mejor que nosotros. Cuando llegué comprobé un nivel altísimo de todos los jugadores que continuaban de la pasada temporada más los que han llegado y estar arriba en la clasificación no me sorprende porque al final todo es fruto del trabajo.

Pese a su juventud, tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol. ¿Cuál cree que es la clave en Segunda División A para conseguir los objetivos?

Esta categoría es muy larga y tanto a nivel individual como colectivo siempre hay momentos malos. Los equipos que salen victoriosos en LaLiga 1|2|3 son los que en esos periodos van todos a una y son capaces de superarlos a nivel colectivo. Un ejemplo claro fue el Huesca el año pasado. Llegamos a tener doce puntos de ventaja con respecto al tercero pero nos llegó una racha de ocho partidos sin ganar. Sin embargo, fuimos un equipo, seguimos creyendo en lo mismo y al final superamos esos malos momentos y finalmente conseguimos el ascenso.

¿Se considera la estrella de este Granada CF?

No, ni mucho menos. Una de las virtudes de este Granada es que no hay un jugador que sobresalga por encima del colectivo. Es cierto que hay muy buenos jugadores pero sin el compañero de al lado no serían absolutamente nada.

Se le nota en el campo que está disfrutando. ¿Tiene la sensación de que puede dar todavía más?

Sí, sobre todo por mi actitud pues no soy nada conformista. Por desgracia tuve dos lesiones gravísimas que frenaron mi proyección pero yo quería seguir disfrutando del fútbol y por suerte ahora lo estoy haciendo. Además, me encuentro en una gran ciudad, con muy buenos compañeros y un excelente cuerpo técnico. Si a ello sumamos la temporada que estamos realizando, sin ninguna duda es mi mejor temporada en los últimos años.

El Granada CF está haciendo muchas cosas bien en numerosos aspectos del juego pero ¿en qué cree que puede mejorar?

Precisamente este parón con motivo de la expulsión de la competición del Reus lo hemos dedicado a los pequeños detalles y, entre ellos, una de las cuentas pendientes sobre todo en los últimos partidos ha sido la eficacia de cara a puerta. Es cierto que generamos ocasiones pero nos está costando materializarlas y creo que eso es un aspecto a mejorar.

¿Qué pesó más para firmar aquí cuando tenía una gran oferta del Cádiz que suponía volver a casa?

Es cierto que la oferta del Cádiz fue muy tentadora porque suponía regresar a casa después de tantos años fuera, pero creo que en lo personal y en lo deportivo venir a un club con la historia y la ambición del Granada CF me iba a ayudar. En su momento pensé, tras hablar con el míster, que me iba a ir muy bien y creo que no me he equivocado.

Debutó en Primera en Los Cármenes con el Betis, ahora defiende los colores del equipo de la ciudad. Granada está siendo importante en su carrera…

Sin ninguna duda. Granada va a ser un punto de inflexión en mi carrera deportiva porque está siendo mi mejor temporada. Estoy teniendo continuidad y me encuentro muy bien físicamente y eso lo noto en mi cabeza porque estoy siendo muy feliz.

A nivel de afición, ¿qué le ha sorprendido más?

No la conocía y tras las decepciones que se han llevado en los dos últimos años, lo que yo estoy conociendo es una afición que nos está apoyando en todo momento. Cada vez que recibimos un gol en contra o no estamos jugando bien he percibido dentro del campo que está de nuestro lado. No sé cómo era en épocas pasadas pero lo que yo estoy comprobando esta temporada es un apoyo brutal.

¿Qué sentís cuando por ejemplo en Málaga o en Córdoba los seguidores se muestran orgullosos de sus jugadores?

Cuando a un colectivo no le falta la actitud los resultados son importantes pero para la afición lo es más cuando ve a un equipo que partido tras partido se deja la piel. Esta plantilla tiene esa actitud y en Córdoba se pudo comprobar tras ponerse el rival 1-0 en el minuto tres y poder darle la vuelta al marcador.

Con el mercado de invierno ha llegado más competencia a la plantilla. ¿Cree que era importante tener más efectivos?

Era una realidad que teníamos una plantilla corta para lo larga que es la Segunda División pero hasta diciembre estábamos haciendo una grandísima temporada pese al número de efectivos. Era necesario reforzar algunos puestos como así ha sido.

A nivel de club y con el día de día, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

Sobre todo la disposición a darle al futbolista todo con mucha facilidad, desde los directivos hasta el cuerpo médico que me parece excepcional para los tratamientos preventivos. Es un club que se preocupa por el jugador y creo que eso es fundamental.

¿Es feliz en Granada?

Mucho y en todos los sentidos. He encontrado una ciudad idónea, tengo a mis padres cerca que en las dos últimas temporadas estando en Huesca estaban muy lejos y el ambiente que se respira en el vestuario y en la ciudad hace que esté muy contento de jugar en Granada y volver a vivir en Andalucía.

Ya se ha logrado el primer objetivo de la temporada una vez alcanzados los 50 puntos, ¿comienzan ya a cambiar el discurso del pasito a pasito?

Mi discurso siempre será el mismo con 50 o con 30 puntos. La experiencia que yo viví en Huesca de disfrutar del día a día y de cada partido es lo que nos llevó a lograr el objetivo pero sin obsesionarnos. Nos equivocaríamos si pensamos en otra cosa. A día de hoy nos ha venido bastante bien el discurso del pasito a pasito y así seguiremos.