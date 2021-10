Luis Milla: "La victoria ante el Sevilla FC fue una liberación para todo el granadinismo"

Luis Milla está siendo uno de los jugadores más importantes en el esquema de Robert Moreno. Su polivalencia en la medular permite al técnico catalán utilizarlo hasta en tres posiciones del centro del campo y eso ha beneficiado al madrileño, que confía en que el Granada CF cambie su dinámica tras el primer triunfo en LaLiga Santander.

Tras un arranque muy complicado de la competición, ¿cómo ha sentado la victoria ante el Sevilla FC en el vestuario?

Muy bien como no puede ser de otra forma. Fue una liberación como dijeron mis compañeros al final del partido y también el míster. Necesitábamos esta victoria porque creo que la habíamos tenido cerca y no había llegado y estábamos haciendo un buen trabajo como para llevar algún punto más. Pero está claro que si no lo habíamos conseguido antes era por algo y había que mejorar. El domingo lo hicimos y fuimos merecedores de los tres puntos.

¿Se reencontró el pasado domingo el Granada CF con los valores de la pasada temporada?

Hemos tenido la sensación de ser un equipo rocoso en otros partidos pero quizá nos ha faltado continuidad durante los 90 minutos. Y eso fue lo que ocurrió ante el Sevilla FC durante todo el encuentro. El principal cambio que realizamos fue que el equipo fue capaz de presionar un poco más alto e hicimos dudar al rival. Se dio el partido como queríamos y lo llevamos a nuestro terreno y eso fue lo que hizo que ganáramos, pero creo que en otros partidos hemos estado cerca de dar esa imagen de la pasada campaña.

¿Hasta qué punto mantener el bloque de la pasada campaña está siendo fundamental en los momentos malos por los que han pasado hasta el momento?

Yo tan sólo llevo un año pero los que acumulan más tiempo como los capitanes son los encargados de tirar del barco y es lo que están haciendo. El primer día que llegué me di cuenta de lo que era este equipo y el alma que tiene y eso es fruto de los más veteranos, que siempre están dispuestos a ayudar. Los demás estamos para colaborar a obtener a resultados que es lo queremos todos. Estamos muy unidos y el otro día en Los Cármenes se demostró.

Con el pitido inicial se le vio saltar al terreno de juego junto a Víctor Díaz y se abrazaron para celebrar el triunfo como si de una final se tratase. ¿Tenían esa sensación?

Hablar de finales en octubre es equivocarse. Teníamos claro que era un partido muy importante porque necesitábamos esa primera victoria. Pero todos, tanto los jugadores como el míster, el cuerpo técnico que está haciendo un trabajo muy bueno y la afición. A partir de ahí, tenemos que seguir luchando igual. Se lo dije a mis compañeros y el entrenador: hemos logrado un triunfo muy necesario pero esto continúa, no hemos hecho absolutamente nada pero con el mismo trabajo e intención estoy seguro de que los resultados van a llegar.

¿Cómo ha vivido el vestuario el ambiente enrarecido en torno al míster de los últimos días?

Nosotros intentamos estar al margen de todo. Lo que marca el camino es el trabajo que hacemos en el día a día que está siendo muy bueno. El grupo y todos los que nos ayudan es espectacular y aunque, sí que es verdad que había un ambiente un tanto enrarecido que tiene que ver con los resultados, esto es el fútbol y hay que llevarlo de la mejor forma posible. Nosotros estábamos muy confiados en que la victoria iba a llegar como así fue.

¿Habría sido injusto que hubieran cesado al entrenador en caso de no haber logrado la primera victoria?

Por desgracia en el mundo del fútbol siempre hay prisas y poca paciencia. Al final, todo lo marcan los resultados y es una pena porque muchas veces el trabajo que se hace no se corresponde con los resultados que llegan luego pero esto es igual para todos. Sabíamos en el vestuario que las cosas iban a salir y por fortuna así fue. Ahora tenemos dos semanas de tranquilidad para trabajar y mejorar de cara a lo que viene.

¿Quizá las expectativas tras la buena campaña pasada han hecho más daño que han ayudado?

El Granada CF ha tardado 90 años en clasificarse para competiciones europeas por primera vez en su historia y en llegar tan lejos en la Europa League. Eso debe hacer ver lo difícil que es y la de cosas que se tienen que dar para que ocurra. Hay que ser realistas y humildes y pensar en nuestro objetivo, que es mantenernos en la Primera División. Pero siempre con la ambición de ganar en cada campo y será la clasificación las que nos diga en qué lugar estamos. Sólo tenemos que pensar en los 40 puntos que nos den la salvación.

¿Qué le ha faltado al equipo en estas ochos primeras jornadas?

Es un poco un cúmulo de todo. Quizá estar un poco más concentrado en los detalles que son los que marcan los partidos en los minutos finales. Pero también tener más de acierto en algunas situaciones. Hay que reconocer que ha habido momentos en los que no hemos estado bien. Es evidente que el día del Rayo Vallecano o en algunas fases de otros encuentros no estuvimos al nivel que queríamos pero no creo que sea una cosa concreta sino una serie de hechos.

Se han perdido siete puntos en los últimos minutos. ¿Ha llegado a haber cierta psicosis en el vestuario en la recta final de los partidos?

Sinceramente no lo creo. En Vigo tuvimos una clara ocasión para ganar el partido, no la metimos y en la siguiente acción nos marcaron. Es cuestión de momentos. Está claro que tiene mucho que ver con los detalles en los últimos minutos pero el equipo no piensa en la recta final lo que puede o no suceder. El más claro ejemplo fue el pasado domingo con el Sevilla, que estuvimos a gran nivel cuando acumularon hombres en el área y centraron en numerosas ocasiones al área. Es difícil aguantar a equipos tan potentes y lo hicimos.

En su primera temporada como rojiblanco jugó sin público. Ahora ya todo ha vuelto a la normalidad en cierto modo. ¿Cómo vivió el ambiente del domingo?

Tan sólo me queda darle las gracias. Nos recibieron dos horas antes con la lluvia que caía cuando llegamos al estadio, nos hicieron estar más cerca de la victoria y estuvieron 90 minutos con nosotros. Creo que el equipo le dio motivos para animarnos y conseguir la primera victoria que creo que nos merecíamos tanto los aficionados como nosotros.

¿Los jugadores les han pedido al cuerpo técnico cambiar la rutina en la previa de los partidos como era llegar juntos a Los Cármenes?

No lo sé. Por mi parte no. Es una decisión del entrenador que piensa que en casa estamos cada uno bien y que podemos llegar al partido en nuestros coches tranquilamente. El otro día se dio la situación de concentrarnos y salió bien. La gente acudió a recibirnos y nos ayudó a lograr la primera victoria de la temporada y ahora es una decisión que deberá tomar el míster de darle continuidad o no.

¿Qué diferencias encuentra entre Diego Martínez y Robert Moreno?

Diego Martínez se centraba mucho en los detalles y los jugadores debemos ser conscientes que eso no podemos cambiarlo porque nos ha dado mucho. Hay aspectos que tienen que ver con la concentración y la intención del equipo. Con el paso de las jornadas hemos ido matizando registros del juego viendo lo que le viene mejor a nuestro juego. De hecho, en cada partido y dependiendo del rival hemos hecho cosas diferentes. Lo bueno de esto es adaptarse porque en cada cita hay matices y creo que Robert Moreno se está adaptando muy bien y nos está dando las herramientas para poder ganar. El domingo se vio a ese equipo que sabía qué hacer en cada momento.

Se perdió la mitad de la pasada temporada por lesión. ¿Está ya olvidada?

Estoy muy contento. Para mí entrenar cada día es una ilusión y una felicidad tremenda porque estuve lesionado mucho tiempo y hubo incertidumbre de lo que me tenía que hacer pero ahora me encuentro muy bien tanto en los entrenamientos como en los partidos. Estoy muy feliz de poder ayudar al equipo.

Se le ve cada vez más cómodo sobre el terreno de juego. ¿Tiene también esa sensación?

Siempre trato de ayudar esté en el campo o no. El míster está contando conmigo y eso me hace feliz. Sí me siento muy cómodo y creo que necesitábamos la primera victoria para liberarnos, tanto a nivel colectivo como individual, para poder dar nuestra mejor versión.

En Barcelona actuó de pivote, el domingo formó junto a Gonalons y también ha jugado de interior. ¿Dónde se encuentra más cómodo?

Si digo la verdad, me encuentro cómodo cada vez que estoy sobre el verde. Al final a todos nos gusta jugar y ayudar. Donde el míster me requiera voy a estar a su disposición porque creo que me puedo adaptar bien a cualquier posición y eso es muy importante para que pueda contar conmigo.

Ante la Real Sociedad anotó el primer gol de esta temporada. ¿Qué le dijo a Bacca que era el que en principio iba a tirar el penalti?

El penalti se lo hicieron a él y cogió el balón. Ya sabemos lo que es y lo que ha hecho Bacca en el fútbol pero le dije que me encontraba con confianza y que si me dejaba tirarlo. Me dijo que sin problemas y lo ejecuté yo pero ese gol es una pena que no sirvió para mucho.

Ha tardado en llegar a Primera División. ¿Cree que podría haber debutado antes en la máxima categoría?

He debutado cuando me tocaba. Creo que he dado los pasos que tenía que dar y estoy muy orgulloso de mi carrera y de la gente que me ha ayudado.

¿Le ha pesado el apellido a lo largo de su carrera?

No lo creo, es más, me ha ayudado. Mi padre me ha dado siempre su apoyo. Es algo que hay que llevar con naturalidad y verlo como algo positivo y no como algo negativo.

Por último, ¿qué le dice la afición cuando va por la calle o en las redes sociales donde se muestra muy activo?

Sobre todo me muestran mucho cariño estando he estado lesionado o cuando he podido jugar. La gente está muy orgullosa y se identifica con los valores que tiene el equipo y eso no hay que cambiarlo. Esa unión que tenemos entre todos es algo diferencial y debemos seguir manteniéndolo.