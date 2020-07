Manuel García: "A ilusión y compromiso no nos va a ganar nadie en el 'play off' exprés"

El próximo domingo día 19, el CF Motril buscará su pase a la gran final del play off exprés en la que se jugaría el ascenso a Segunda División B, bien sea ante el Linares o el Real Jaén. Pero para ello, deberá vencer previamente a El Ejido en un duelo fijado a las 20:00 horas en el Marbella Football Center. En el cuadro granadino se palpa la ilusión por hacer algo grande y un buen ejemplo de ello es su presidente, Manuel García Albarral, que tiene los pies en el suelo pero que no renuncia a nada.

“Somos realistas. Sabemos que nuestra situación económica no es la del Jaén, Linares o Ejido”, declara García Albarral, que considera que “nuestra realidad es que somos un club que tiene ocho años de vida, cuatro de ellos en Tercera División y otros tantos ascensos desde Segunda Provincial y que ha luchado mucho por equilibrar los presupuestos”. No obstante, reconoce que la entidad que preside “está consolidada y cuenta con cimientos sólidos en el Grupo IX, pues en los tres años anteriores nos hemos quedado a las puertas de jugar el play off. Esta temporada, siendo la más dura por el cartel de los conjuntos que han competido, también hemos realizado una gran campaña hasta el parón por el coronavirus”.

A un partido

Por todo ello, tiene claro que “a ilusión, compromiso y competitividad, difícilmente nos van a superar en este play off”. Y es que los motrileños tienen que ganar sí o sí al cuadro almeriense porque el empate no les vale. Y precisamente por ello, el presidente del CF Motril es optimista pues cree que “a un partido puede pasar cualquier cosa. Los detalles en esta eliminatoria serán importantísimos, además de que la fortuna te acompañe o no en un momento determinado”.

El conjunto, bajo el mando de José Manuel García como técnico que además es hijo del presidente, lleva más de un mes entrenando “con la seriedad y rigurosidad que nos ha caracterizado a lo largo de todo el año”, señala el máximo mandatario de equipo blanquiazul. Y eso que declara que “nuestra plantilla es la única de los participantes del Grupo IX que no es profesional al 100% sino que es gente que trabaja hasta el mediodía y algunos hasta bien entrada la tarde. Más de la mitad de los jugadores se dedican al sector agrícola, algunos tienen sus invernaderos y otros trabajan por cuenta ajena en los mismos y cuando terminan de sus labores profesionales van a entrenar”.

Quizá por ello, sueña con “poder tener los recursos suficientes para que se puedan dedicar exclusivamente al fútbol pero ahora mismo no es posible”. Pese a ello, recalca que “los jugadores, en el día a día, me transmiten mucha tranquilidad y su frase más habitual es que somos once contra once y, la verdad, es que eso es una realidad”. En cualquier caso, de lo que no duda el presidente motrileño es que “el CF Motril podrá ganar, empatar o perder pero lo que sí es cierto es que sus futbolistas se sacrifican y juegan un buen fútbol”.

Agradecido

Unos jugadores que han tenido que prolongar su temporada, pues lo acuerdos suelen terminar el 30 de junio. Eso también ha tenido consecuencias económicas en la entidad pero Manuel García no quiere olvidarse de la entidad que ha sido la gran artífice de que puedan concluir la campaña que no es otra que la Federación Española de Fútbol. Al hilo, señala que “el fútbol en Tercera y Segunda División le tiene que estar enormemente agradecido a la Federación Española, porque sin la aportación de ella nos hubiera sido imposible salir adelante. El esfuerzo que ha hecho este año la RFEF que preside Luis Rubiales ha sido esencial para que podamos, al menos el CF Motril, pagar mes y medio más a los jugadores”.

Y lo justifica con números: “El primer año que estuvimos en Tercera recibimos 3.000 euros. Esta temporada hemos percibido más de 50.000 euros. Eso es una realidad tangible que se puede demostrar gracias a todos los programas que ha puesto en marcha la Federación y por ello merece nuestro agradecimiento”.

Equilibrio presupuestario

En caso de ascenso, que llegaría si gana dos partidos en el play off, los gastos aumentarían considerablemente. En el CF Motril se tienen las ideas muy claras y su presidente así lo manifiesta. “Habría que hacer un presupuesto para la Segunda División B siendo muy racionales en el gasto” destaca, lo que supone “explorar otros caminos para poder ser competitivos. Nuestra ilusión es que estamos preparados en caso de ascenso pero seríamos igual de cuidadosos para equilibrar las cuentas como hasta ahora”. Y es que en su gestión “no haríamos nada que pudiera hipotecar a la entidad”, sentencia.

Respecto al futuro del club, es realista y afirma que la próxima campaña “será complicada a nivel de patrocinadores porque, debido al coronavirus, las empresas lo están pasando regular y habrá que explorar nuevas vías de financiación”. Sin embargo, los dos meses que él y su junta directiva han estados confinados en casa han servido para “pensar nuevas ideas para intentar buscar recursos económicos”. No se sabe si la entidad que preside jugará en Tercera o en Segunda B pero por ilusión no quedará.