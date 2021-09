Rubén Torrecilla: “Vivo el escudo del Granada CF como si fuera el de mi ciudad”

Arranca la temporada el Recreativo Granada que será dirigido por Rubén Torrecilla quien, en su quinto año en el club, espera que el filial del Granada CF sea un equipo competitivo aunque su prioridad sea la formación de jugadores.

-Inicia una temporada en una categoría novedosa, ¿cuál es el objetivo del Recreativo Granada en este curso?

-Principalmente, formar a los jugadores a nivel tanto futbolístico como personal, que crezcan cada día y que estén a disposición del entrenador del primer equipo por si es necesario tirar de ellos.

-Para evitar que el salto hacia LaLiga Santander sea excesivo, ¿no es prioritario ascender a la Primera RFEF?

-Sinceramente no lo veo como un salto muy grande. Esta nueva categoría tiene equipos de mucha entidad como el Hércules, Murcia, Melilla, Toledo o Intercity. Creo que va a ser muy competitiva, con buenos rivales que les servirán a los jugadores para seguir creciendo, independientemente de dónde jueguen. Creo que el crecimiento está en poder sacarle a los futbolistas el mayor partido posible para que entren en la dinámica del primer equipo.

-¿Son los casos de Isma Ruiz, Pepe o Torrente los que deben servir al resto de sus compañeros para que vean que poder jugar en el Granada CF es posible?

-Tengo un abanico de jugadores que están con el primer equipo entrenando pero nuestra meta es que haya más que estén a las órdenes de Robert Moreno y que los pueda ver in situ. Y si a lo largo de la temporada les puede dar minutos, nosotros estaremos encantados porque estamos a su servicio.

-¿Esta campaña es la ocasión para demostrar que el trabajo de cantera de los últimos años ha servido?

-El contar con quince jugadores que han pasado por nuestra cantera en la plantilla del Recreativo es una meta que yo tenía desde hace años tras ver las últimas plantillas del filial. En las últimas campañas el juvenil ha jugado la Copa del Rey y la base está creciendo bastante. Quería recuperar a jugadores que conocía pero tampoco podíamos vivir de contar con una plantilla con todos los futbolistas de la base, de ahí los ocho fichajes que hemos realizado este verano, que tienen experiencia y pueden dar ese salto de calidad que buscábamos. Para mí es un orgullo a día de hoy contar con quince jugadores que han pasado por la cantera y que el 99% sean sub 23.

-¿Qué han buscado en los nuevos jugadores que se han firmado?

-Las incorporaciones han sido un consenso de la dirección deportiva con mi cuerpo técnico. Empezamos por reforzar las posiciones que necesitábamos teniendo en cuenta lo que teníamos y a partir de ahí nos hemos decidido por otros como Virgil Theresin, que viene de jugar en la Cultural Leonesa, Martín Solar en el Racing Santander, Adrián Cova en El Ejido o Youness en el Real Murcia. Todos ellos tienen un bagaje en Segunda B y son aptos para poder jugar en el primer equipo.

-¿Qué balance hace de la pretemporada?

-Mi sensación ha sido muy buena. Hemos jugado partidos de todo tipo, con equipos de la provincia de Tercera, de Segunda B...Nuestro modelo de juego requiere jugar muchos partidos para que la gente que viene nueva coja los conceptos lo antes posible. Estoy muy contento porque tengo un grupo muy bueno y eso se ve en el día a día. Palpo unión, que eso es lo que nos hará que cuando las cosas se tuerzan superemos los malos momentos.

-¿Cómo es la relación con la primera plantilla?

-En primer lugar le quiero dar las gracias a Robert Moreno porque desde que ha llegado la relación es muy buena. Es una persona muy cercana y correcta que me ha abierto las puertas de su despacho desde el primer minuto. Tenemos una visión de ver este deporte muy parecida y creo que si es necesario, tirará de los jugadores de la base porque quiere verlos y por eso entrenamos a la misma hora. Ese perfil de entrenador de cara a la cantera es una muy buena noticia. Personalmente estoy muy contento con que el cuerpo técnico del primer equipo nos haya aceptado de esa manera a todos.

-¿Qué sensaciones tiene en su primer proyecto con el Recreativo con su sello?

-Estoy muy contento. La verdad es que mis jugadores han hecho una pretemporada muy buena, están trabajando a gran nivel y lo bueno que tengo es que muchos conocen nuestra forma de trabajar y el modelo de juego. Eso es una gran ventaja. A diferencia de la pasada campaña, que cogí el equipo con la obligación de ganar y ganar porque no nos quedaba otra, ahora estamos trabajando desde cero para implantar la forma de jugar que queremos. Tengo un grupo muy sano pero será la competición la que nos ponga en nuestro sitio.

-¿Cuáles van a ser los puntos fuertes del Recreativo este año desde su punto de vista?

-Queremos ser un equipo que presione alto y sea protagonista con el balón, que juegue el mayor tiempo posible en campo contrario pero también que nos adaptemos en función del rival que nos toque. Tenemos que ser un filial competitivo al máximo y, a partir de ahí, atacar o defender pero esto último hacerlo siempre hacia adelante que es lo que yo quiero. En definitiva, que seamos reconocibles.

-¿Qué nivel espera de la Segunda RFEF?

-Creo que de los grupos que hay es el más fuerte. Hay equipos con muchas temporadas en Primera o Segunda División y creo que será una categoría dura. En comparación con el año pasado creo que será parecida o incluso mejor. Cuanto más exigente sea, a los chavales los pondrá en su sitio y tendrán que competir al máximo para sacar los partidos adelante.

-¿Su llegada al Recreativo es un aliciente para el resto de equipos base teniendo en cuenta que los conoce bien?

-Ese mensaje ya se lo he transmitido a los juveniles que nos han ayudado en la pretemporada. Yo he visto cómo se trabaja la cantera, como lo hace Juan Antonio Milla en el juvenil A y el nivel de los jugadores y para mí que vean que tienen las puertas abiertas del filial es importantísimo. Pero no sólo los juveniles sino también los cadetes.

-¿Qué cree que le puede faltar a su equipo a lo largo de esta campaña?

-La juventud suele llevar a cometer errores pero nuestra intención es que se minimicen al máximo. El objetivo es competir siempre y ponérselo difícil a los rivales, sea cual sea su nombre, y eso será lo que nos hará crecer.

-A nivel personal va dando pasos como entrenador. ¿Cómo está viviendo estos últimos años?

-Este va a ser mi quinto año en el club. Empecé en el juvenil de Liga Nacional, de ahí pasé al División de Honor logrando un hito histórico con la clasificación para la Copa del Rey. Luego llegó la pandemia y el año pasado tuve que asumir el cargo una vez iniciada la temporada en el ‘Recre’ en una papeleta que no era fácil. Pero al final estoy al servicio del Granada CF y vivo este escudo como si fuera el de mi ciudad porque llevo aquí trece años. Mi única meta es transmitir mi experiencia como futbolista profesional porque a mí nadie me regaló nada en mi carrera.

-¿Le hubiera gustado contar con Aranda usted que lo conoce a la perfección?

-Por supuesto. Yo hablé con él personalmente y con su padre porque nos conocemos de hace muchos años. Ha sido jugador mio durante tres temporadas y le tengo mucho aprecio como persona y futbolista. Es un jugador por formar todavía porque tiene que mejorar en algunos aspectos pero futbolísticamente tiene muchas cosas buenas. Que se haya ido del club pudiendo estar en el primer equipo ha sido una decisión suya. Yo le dije que si fuera mi caso, hubiera apostado por estar en el Granada CF porque está en su casa, en Primera División y Robert Moreno es un entrenador que juega ofensivamente y a él le habría venido muy bien. Yo le dí mi versión y él decidió marcharse pero le deseo lo mejor y espero poder volver a entrenarlo algún día.