Un esguince muy inoportuno

La plantilla del Granada CF regresó ayer miércoles a los entrenamientos después de descansar durante todo el martes con una doble sesión de trabajo en la ciudad deportiva. Tal y como se preveía, el delantero Rodri no trabajó con el grupo.

Desde que el domingo se tuviera que retirar lesionado al inicio del segundo tiempo del choque contra el Lugo no se sabía nada de él, más allá de la dolencia en el tobillo de la que alertó tras el encuentro el entrenador del Granada, Diego Martínez.

El resto de la plantilla se ejercitó con total normalidad, salvo Fran Rico y el meta Aarón

Tras la sesión matinal de ayer el club confirmó que Rodri "se ausentó del entrenamiento afectado por un esguince en el tobillo izquierdo". El jugador "hizo tratamiento de fisioterapia, piscina y gimnasio", y "queda pendiente de evolución".

Eso quiere decir que la semana determinará si está disponible o no para el choque del domingo contra el Osasuna, ya que tampoco se informó de la gravedad del esguince. No parece fácil que esté disponible para el partido ante los navarros, aunque no está descartado.

Rodri se lesionó al caer mal tras un acrobático remate a portería durante el primer tiempo del choque ante el Lugo. Aguantó hasta el descanso, fue vendado en el intermedio y salió en el segundo tiempo, pero sólo aguantó unos minutos en el campo y tuvo que ser sustituido al no poder continuar por el dolor en su tobillo. Hasta ese momento, el delantero había sido de los jugadores más destacados del Granada.

En el primer partido de Liga ante el Elche el jugador fue suplente, ya que el delantero titular en el dibujo con un sólo punta empleado hasta ahora por Martínez fue Adrián Ramos. El pasado domingo, sin embargo, Rodri actuó como titular y el colombiano partió desde la suplencia. Está por ver lo que pasará ante el Osasuna.

Ayer miércoles también se ejercitaron al margen del grupo el medio Fran Rico y el portero Aarón Escandell. Ambos prosiguen con sus respectivas tareas de readaptación tras las lesiones que arrastran, informó la entidad. También están los dos descartados para el choque del domingo contra el Osasuna.

El trabajo matutino del Granada consistió en diversos ejercicios físicos, rondos y finalizaciones, y terminó en el gimnasio, mientras que Martínez incidió por la tarde en la preparación del choque ante los navarros.