Llegó el día más esperado para el granadinismo. Han tenido que pasar casi 90 años para que el Granada CF escriba una nueva página en su extensa historia repleta, en muchos casos, de más penas que alegrías. Los rojiblancos debutan en competiciones europeas y lo hacen con las ganas de un novato pero con la ilusión del que quiere lograr grandes gestas. El cuadro entrenado por Diego Martínez se ganó la pasada temporada el derecho a jugar la Europa League y quiere agarrarse a ella en busca de un sueño que ya es real pero que quieren prolongar lo más posible.

Si este primer párrafo se hubiera escrito hace catorce años, cuando el cuadro rojiblanco se encontraba en Tercera División, más de uno se habría reído. El club estaba a punto de desaparecer y ascender a Segunda División B era poco menos que jugar la Champions League. Se sobrevivió, a duras penas, pero se consiguió y ahora es el momento de disfrutar de este momento histórico que para todo el que seguía al Granada CF en aquella época era una quimera. Para esos fieles que nunca han dejado de creer en el equipo de sus amores, que no cesaron en su empeño de mantener vivo una entidad que forma parte de sus vidas, la cita de esta tarde ante el KF Teuta albanés será un momento único, pase lo que pase.

Ambición

Pero si algo caracteriza al cuadro de Diego Martínez es su ambición. Esa que le ha llevado a pasar de Segunda División a jugar en el Viejo Continente en poco más de un año. Una oportunidad que no quieren dejar pasar para acceder a la segunda ronda, la tercera para la UEFA, donde le esperaría el próximo jueves en el Nuevo Estadio de Los Cármenes el vencedor de la eliminatoria entre el Lokomotiv Tbilisi y el Dinamo de Moscú que también se disputa este jueves.

Pero antes tendrá que eliminar a un desconocido conjunto albanés que nadie ubicaba hasta hace diecisiete días y ante el que no cabe confianzas. Y más en una eliminatoria a partido único donde cualquier error puede resultar fatal. Un duelo que en caso de terminar con empate iría a la prórroga y de seguir el mismo resultado al término de los 120 minutos, se decidiría en los penaltis.

Los rojiblancos no pueden confiarse ante un equipo, en teoría, inferior en cuanto a calidad pero que son un rival rocoso y fuerte atrás

El triunfo ante el Athletic Club tras una pretemporada especial con tan sólo tres encuentros de preparación ha dotado de mucha confianza a los nazaríes, que ya entrenaron en el estadio Niko Dovana como manda el protocolo de la UEFA para tomar contacto con la instalación en la que se disputará el duelo. Toda la plantilla, a excepción de Álex Martínez y Neyder Lozano, con los que no cuenta el técnico y con la variación como tercer portero de Arnau por Joao Costa, viajó a tierras albanesas en una cita donde acertar el once se antoja harto complicado.

Sin duda que será un choque donde la experiencia puede marcar la diferencia. Experiencia que en competiciones europeas tan sólo tienen seis miembros del plantel rojiblanco. Son los casos de Dimitri Foulquier, con el Rennes en la campaña 2011-2012; Vallejo con el Real Madrid; Maxime Gonalons, que ha jugado Champions y Europa League con Olympique de Lyon, Roma y Sevilla; Roberto Soldado que es el que más partidos europeos acumula por su amplia trayectoria como profesional; Kenedy con Getafe y Chelsea y Jorge Molina con Betis y Getafe. Otros son internacionales como Machís, Yangel Herrera y Azeez. Pero hombres como Montoro, Germán o Víctor Díaz serán claves por su oficio y veteranía.

El sistema

El hecho de que jugadores como Víctor Díaz o Gonalons no jugaran ante el Athletic Club es una pista de la idea que puede rondarle en la cabeza al técnico vigués, que podría cambiar el sistema y formar de inicio con tres centrales y dos carrileros. Ya terminó así el pasado sábado ante el cuadro de Gaizka Garitano, aunque durante la fase de preparación casi siempre ha jugado con el 1-4-1-4-1 que en defensa se transforma en 1-4-2-3-1. No obstante, con los cambios en ocasiones ha sido un 1-4-3-3. Obviamente, y jugando fuera de casa y siendo un rival poco conocido, lo normal es que el Granada CF busque ordenarse defensivamente para buscar sorprender a su rival a base de velocidad y verticalidad.

Sea cual sea el sistema, lo que está claro es que el no contar con afición en las gradas pueda suponer un punto a favor para los nazaríes, que no tendrán una presión ambiental que pueda condicionar su juego y las decisiones arbitrales. El oficio, la pausa y calmar los nervios del estreno serán factores a tener en cuenta en un equipo novel en este tipo de situaciones. Unos aspectos que querrá compensar con la ilusión de superar la eliminatoria para jugarse en una semana, y en casa, el pase al play off final previo a la fase de grupos.

Pese a la propiedad

Lo que parecía una quimera es una realidad. Desde las 16:00 horas y abierto para todo el país pues el duelo será emitido por Gol Televisión, los granadinistas estarán pendientes de una cita histórica. Un partido que ha tardado casi 90 años en llegar pero que ya está aquí. Y eso que desde la propiedad no han sido precisamente sensibles con la cita, al cambiar de presidente apenas 48 antes del evento. Poco tacto para el encuentro más importante de la historia de un club que guardará para los anales el 17 de septiembre de 2020, sea con Jiang Lizhang o Rentao Yi al frente. Da igual. La entidad está por encima de las personas y los negocios. Porque los aficionados que se pongan delante de la televisión esta tarde verán unos colores y un escudo paseando por Europa. Un sueño inimaginable hecho realidad. Disfruten.