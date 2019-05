Tres puntos para irse de vacaciones o uno (o ninguno) para alargar la temporada dos semanas más, con el riesgo de acabar con el proyecto de cantera en Tercera División. La temporada del Recreativo Granada se pone hoy en juego en Don Benito frente a un rival directo. Tras alejarse definitivamente del descenso matemático hace siete días pese a la derrota en casa frente al Recreativo de Huelva, los de David Tenorio visitan el Vicente Sanz con las ideas claras: ganar el choque para evitar la promoción de descenso y marcharse de vacaciones con el objetivo cumplido. En caso de no sumar la victoria, el filial ya tendría que echar mano de la radio o los móviles para conocer los resultados que se den en Jumilla y Sanlúcar de Barrameda, rivales a los que los rojiblancos podrían meter en play out.

Lo que tienen claro desde la Ciudad Deportiva es que una derrota pondría en entredicho la situación de la cantera (si no lo estaba ya tras la salida de quien ejercía de diseñador: Pedro Morilla), ya que arrastraría al Huétor Vega a División de Honor debido al acuerdo de filialidad que ambas instituciones tienen y que le ha servido a los rojiblancos para foguear a jugadores en una categoría como la Tercera División.

En el apartado puramente futbolístico, Tenorio, que no ha facilitado lista de convocados como es habitual en él; no cuenta con ninguna baja (salvo las de Antonio Marín, Viedma y Eliseo, ya conocidas), por lo que podría repetir el once que cayó con buena imagen frente al líder del Grupo IV en la Ciudad Deportiva del Granada CF. Rubén Sánchez y Juancho estarán en ataque, con la movilidad de Nacho Buil por detrás, pese a no firmar su mejor partido la pasada semana. Jean Carlos parte con ventaja para acompañar en banda, debido a la necesidad de gol; mientras que Andrés García e Isi (con Yael en el banquillo) serán los encargados de generar el juego.

En caso de que el filial no sea capaz de adelantarse en el marcador, desde el banquillo deberán estar atentos a las ganas de vencer que tengan Marbella y Badajoz, rivales de Jumilla y Atlético Sanluqueño, respectivamente. Porque el ‘Recre’ necesitaría, en caso de ir empatando en Don Benito, que uno de los otros dos ceda los tres puntos, con el fin de dejarlo en la posición de promoción.

El rival, quien con un punto diría adiós a la temporada al alejarse del puesto de play out, cuenta en sus filas con un viejo conocido del segundo equipo del Granada CF: Matheus Santana, quien habitualmente ocupa una de las bandas extremeñas. Sillero es el hombre gol, después de haber firmado ocho tantos en toda la temporada.