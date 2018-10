Una feliz vuelta a los orígenes

Era seguro un cambio en el once inicial del Granada ante el Almería respecto al de la anterior jornada en Alcorcón por la baja por sanción de Víctor Díaz, pero casi nadie podía esperar que Diego Martínez retocara más su alineación para irse hasta las tres novedades, algo inusual hasta ahora. Pese a que los rojiblancos firmaron un buen partido en el Santo Domingo y merecieron mucho más que la derrota, el preparador optó por los cambios, especialmente de mitad de campo hacia arriba, donde sólo repitieron Vadillo y Antonio Puertas.

otro lateral

En la zona derecha de la zaga estaba cantada la entrada de Quini, titular en las primeras jornadas pero que desapareció de los onces cuando Martínez entró y desplazó a Víctor Díaz al lateral. Estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo. Siempre ofensivo pero con un par de errores atrás que pudieron costar caro. También llevaban varias jornadas sin ser de la partida de inicio Fede Vico y Rodri, que fueron repescados por el entrenador gallego para el duelo andaluz llevando al banquillo a Pozo, determinante después, y a Adrián Ramos respectivamente.

dibujo de antaño

Otra de las cosas que varió el preparador fue el dibujo de inicio. Formó durante los primeros encuentros con el clásico 1-4-2-3-1, aunque en los tres últimos compromisos había aprovechado la titularidad de Pozo para adelantar a Antonio Puertas para colocar al equipo en un 1-4-4-2. La confección del once de ayer le llevó a recuperar la figura del media punta con Fede Vico para regresar al esquema de un punta única con un enganche y dos extremos entre él y el doble pivote.

presión del rival

El cordobés se mostró muy activo y tuvo bastante movilidad en el primer tiempo, en el que sorprendió lo adelantado de la defensa del Almería. Fran Fernández tiró su línea de zagueros muy arriba y hasta hubo ocasiones en que había 21 jugadores, todos salvo René, en el campo del Granada. El cuadro nazarí no se amilanó y combatió esta presión alta del rival con posesión y pases en zona peligrosa hasta poder encontrar el desequilibrio, sobre todo por dentro, mas le costó algo más que en otras ocasiones.

balones en largo

Los centrales se vieron obligados en más de una ocasión a golpear el balón en largo, y en uno de esos envíos se gestó la mejor ocasión del primer tiempo, que no aprovechó Vadillo en el mano a mano frente a René. Los laterales también tuvieron presencia ofensiva, y vino bien para desahogar la superpoblación que había por el centro.

todo igual

El planteamiento del Granada no varió tras el descanso. Como suele ocurrir en cada encuentro, la figura de Fede San Emeterio creció con el paso de los minutos, aunque su buen hacer no era suficiente para que los locales rompieran el cerco de un Almería siempre bien plantado y valiente. A la hora de juego movió Diego Martínez su banquillo con la entrada de Pozo por Antonio Puertas, aunque el dibujo no varió. También siguió igual tras la segunda sustitución, la de Rodri por Adrián Ramos. Iba a ser el primer encuentro con un Granada usando el mismo plan de principio a fin pero la necesidad de marcar y de hacer algo distinto en un choque que con el paso de los minutos se fue complicando, provocó que la tercera situación sí propiciara un cambio de piezas.

con dos puntas

Entró Juancho por un Vadillo que fue de más a menos y el Granada mutó a un 1-4-4-2 con el que, al final, obtuvo el premio del triunfo. Los dos colombianos que había sobre el campo formaron la dupla de delanteros, con Fede Vico y Pozo en las bandas para firmar la acción del gol.