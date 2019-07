Los máximos responsables deportivos del Granada CF tienen claro que no quieren fichar sólo nombres sino hombres. Jugadores que han ofrecido un buen rendimiento en sus respectivos equipos, bien sea en la máxima categoría, algo complicado debido a las altas pretensiones de los futbolistas, o en LaLiga 1|2|3. Uno de ellos es Fran Villalba, media punta del Valencia que la pasada temporada estuvo cedido en el Numancia.

Según publica el portal valenciaplaza.com, el futbolista de 21 años que ya sabe lo que es debutar con el primer equipo ché, quiere saber ya su futuro pero la entidad valenciana busca un traspaso económico para el club comprador con una opción de recompra también baja. Al margen de numerosos clubes de LaLiga 1|2|3, conjuntos como el Espanyol, el Celta y el Granada CF están muy interesados en el jugador nacido en la capital levantina.

Insiste

Según dicho portal, en las últimas horas el club que más ha insistido en su contratación ha sido el presidido por Jiang Lizhang tras ponerse en contacto con su agencia de representación, la empresa Promosport Andalucía, para pedir precio y negociar su contratación. Pese a que Villalba quiere saber ya en qué equipo va a jugar porque en la plantilla de Marcelino García Toral no se va a quedar, la entidad valenciana le quiere tranquilizar pues busca un destino al canterano donde tenga minutos para seguir con su progresión.

En la información firmada por Salva Folgado, Pablo Longoria, director del área técnica del Valencia CF, le comunicó a Villalba y a sus agentes a finales de mayo que el club había tomado la decisión de que saliera traspasado a un club de Primera para continuar formándose. Pero con una opción de recompra a la baja, en torno a unos cuatro millones de euros, para no desprenderse de él de manera definitiva en caso de que termine por explotar de manera definitiva.

Debutó en Primera

Formado en el Valencia y tras pasar por el Barcelona siendo infantil, volvió a casa donde debutó a los 17 años en Primera de la mano de Gary Neville ante el Villarreal. Pero ha sido en este último curso en Soria donde ha terminado de explotar al participar en 39 de los 41 encuentros que disputado el conjunto numantino en LaLiga 1|2|3. Con 38 titularidades para 3.313 minutos de juego, vio puerta en cuatro ocasiones viendo siendo seis amarillas y siendo expulsado en una ocasión.

Su buena campaña en el cuadro soriano ha llamado la atención de muchos equipos

Internacional por España en las categorías sub 14, sub 17 y sub 19, le gusta jugar por detrás del punta pero también puede actuar partiendo de banda. Ya jugó en Los Cármenes vistiendo la camiseta del Valencia en el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey de la campaña 2015-2016. Incluso llegó a tener una oferta del Manchester United cuando lo entrenaba Mourinho. Con buen golpeo de balón, en Soria solía ser uno de los encargados de e ejecutar las acciones a balón parado.