Las incorporaciones invernales del Granada CF no cumplen con las expectativas

Varios de ellos llegaron en la recta final del mercado invernal como la solución a todos los problemas del Granada CF pero, una vez más, ha quedado demostrado que la ventana de fichajes en mitad de una temporada sirve de muy poco. Las diez incorporaciones que realizó el director deportivo Matteo Tognozzi, junto a su mano derecha Javier Alonso, están ofreciendo un pobre rendimiento y los números y su juego están ahí.

En concreto, llegaron en el mes de enero Bruno Méndez, procedente del Corinthians), Augusto Batalla (San Lorenzo de Almagro), Matías Arezo (Peñarol), Kamil Piatkowski (FC Red Bull Salzburgo), Martin Hongla (Hellas Verona), Faitout Maouassa (Lens), Marc Martínez (Cartagena), Facundo Pellistri (Manchester United), Theo Corbeanu (Grasshopper) y Kamil Jozwiak (Charlotte FC). De todos ellos, tan sólo los dos primeros, y no siempre, han dado el nivel para poder competir.

Sin debutar

Hay alguno que ni siquiera ha llegado a debutar como es el caso de Marc Martínez, que dejó el ‘Efese’ para enrolarse en un proyecto abocado a Segunda División de donde procedía pero con un mejor contrato y con la garantía de continuar la próxima temporada. Otros, directamente, no han demostrado ser mejores que los que ya estaban. Señaló Tognozzi que con los nuevos integrantes el cuadro rojiblanco tenía mejor plantilla que en diciembre pero la realidad es bien distinta.

Augusto Batalla es un fijo desde que llegó. Ha demostrado oficio y ser un buen portero, es innegable, pero tan sólo ha dejado la portería a cero en una ocasión y fue en su debut, algo que tampoco es culpa exclusivamente de él. Tiene personalidad y don de mando y ha cuajado grandes partidos como ante el Real Mallorca. Es de los pocos que se han ganado, a día de hoy, su continuidad aunque no será fácil que continúe porque ha abierto la puerta de Europa y ofertas no le van a faltar.

De los diez fichajes, tan sólo Marc Martínez aún no ha debutado bajo la portería

Bruno Méndez, por su parte, es otro cuyo rendimiento se puede calificar de aceptable. Autor de un gol, su polivalencia (ha actuado tanto de lateral diestro como de central) y su garra han convencido a la afición. Ambos están en una edad perfecta para liderar el Granada CF en Segunda. Otra cosa es que quieran continuar. A partir de ahí, el resto de fichajes han dejado en varios casos mucho que desear.

Escaso rendimiento

Así, el central polaco Kamil Piatkowski ha tenido más sombras que luces en sus actuaciones. Alexander Medina confió en él pero de las cuatro veces que ha sido titular, en una fue expulsado en el minuto 24, en otra fue cambiado y en las dos restantes jugó el partido al completo pero no ofreció unas prestaciones superiores a los defensores que ya había en la plantilla como Ignasi Miquel, Miguel Rubio o, incluso, Raúl Torrente, con pie y medio fuera de la entidad.

En el caso de Martin Hongla la inversión que se realizó en él para que regresara no está surtiendo efecto. Jugó cuatro minutos en su debut con el Real Betis y un calentón le hizo que fuera a hacerle apreciaciones al colegiado Cuadra Fernández. El balear lo reflejó en el acta y le cayeron dos partidos de sanción. Tras cumplirla, jugó cuatro partidos como titular, Medina le achacó falta de actitud y con Sandoval salió de inicio en Cádiz pero fue cambiado al descanso, quedándose sin jugar ante el Valencia. Su mejor partido fue ante el Barcelona y poco más.

Se salva

Un mejor rendimiento ha ofrecido Facundo Pellistri que es el único con capacidad de desborde aunque no ha llegado, ni mucho menos, a ser tan decisivo como Bryan Zaragoza. Salvo el duelo ante el Cádiz en el que fue suplente, condicionado por los partidos que acudió con la selección uruguaya, ha sido un fijo tanto para el ‘Cacique’ como para Sandoval. Al menos no se arruga y lo intenta casi siempre. Algo que no pueden decir sus otros tres compañeros de banda que llegaron a finales de enero.

Y es que ni Maouassa, Theo Corbeanu y Kamil Jozwiak han convencido. La defensa que realizó el director deportivo del primero en el desayuno informativo para hacer una valoración del mercado invernal no se corresponde con su rendimiento. Su aportación fue una asistencia ante el Barcelona en su único encuentro como titular...y poco más. Desde su llegada se le vio fuera de forma y acumula ya cinco partidos sin jugar ni un solo minuto algo que no es casualidad.

Entre las decepciones se encuentran Matías Arezo y el camerunés Martin Hongla

En el caso de Corbeanu, no tiene ni mucho menos la velocidad de Pellistri para encarar. Anotó el tanto de la honra ante el Villarreal y José Ramón Sandoval está contando con él desde su llegada pero tampoco está siendo ese jugador con un cartel de desequilibrante y con buen regate. Ni mucho menos. Algo similar le sucede a Jozwiak, que genera muy poco peligro sea en banda derecha o en la izquierda y que ha participado en seis de los siete duelos en los que ha estado disponible pero sólo dos saliendo de inicio.

Decepción

Aunque, quizá, el futbolista que más ha decepcionado ha sido Matías Arezo. El delantero uruguayo regresó tras una buena campaña en el Peñarol de Montevideo donde vio portería con asiduidad. Llegó para suplir las bajas de Famara Diédhiou y Shon Weissman y es otro que no ha cumplido con las expectativas. Sigue sin marcar y tiene por delante a Myrto Uzuni y Lucas Boyé a los que no ha podido arrebatarle el puesto. Tan sólo arrancó como titular en dos ocasiones, una de ellas cambiado al descanso, generando muy pocas ocasiones de gol y, en algunos momentos, desesperando a la afición por su indolencia. Sin duda, una vez más una de las grandes decepciones.

Con ese panorama, la mejora con las diez incorporaciones no ha llegado. Son ya once partidos sin ganar, tres puntos sumados de 33 posibles y ya se cuentan las jornadas en las que el equipo confirmará su descenso a Segunda División. Y es que el mercado de invierno suele servir de bien poco como ha quedado de manifiesto.