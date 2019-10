Una foto para enmarcar

27 de octubre de 2019. Nadie duda que la fecha debe grabarse en oro en el libro de la historia del Granada. Y seguro que los que quieran guardar algo más enmarcarán los periódicos de ayer –algo bueno tendrá el denostado papel– porque casi todos recogen la hazaña de ver al conjunto rojiblanco en lo más alto de la clasificación de la denominada 'Liga de las Estrellas'.

Los más tiquismiquis a la par que envidiosos tardan milésimas de segundos en hacer hincapié en que está pendiente el Clásico, pero la realidad es tan tozuda como que por lo menos hasta la próxima jornada –¡cachis!, que empieza este mismo martes– la clasificación de Primera División tiene una palabra a la vera del ordinal que marca el primer puesto: GRA-NA-DA.

Que nos quiten lo 'bailao'. Y cuando el Barça y el Madrid disputen su partido, allá por el mes de diciembre, nadie se dejará de acordarse que el conjunto rojiblanco estuvo PRI-ME-RO en la tabla.

Los puntos

El entrenador del Granada, Diego Martínez, el gran artífice de los éxitos del Granada, insiste que lo que realmente importa a estas alturas de la temporada es la cantidad de puntos que acumulan los suyos: 20.

Es como para obligar a poner los pies en el suelo a una afición y 'alrededores' que quiere soñar, aunque sólo sea por una vez en su vida.

Tiene razón el gallego licenciado (camino va de sacar el doctorado en tiempo récord) en Granada. Todos sabemos, una vez bajados de la nube, que el objetivo no es otro que la permanencia. Lo seguirá siendo hasta que se certifique, no necesariamente de forma matemática. Si ocurre, a seguir soñando con lo que Jiang Lizhang manifestó en su presentación como nuevo propietario del club:jugar en Europa. Unas manifestaciones que provocó entonces no pocas sonrisas de incredulidad.

Por buen camino

20 puntos sobre 30. Una cifra que augura una temporada relativamente tranquila, sobre todo porque lo conseguido no ha sido producto de la casualidad y porque es evidente que hay mimbres para ello.

Entraría dentro de la lógica pasar por malas rachas –no hay que olvidar que el Granada forma parte del bloque de los modestos por ser un recién ascendido y por contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría–, pero el equipo de Diego está aprovechando esta época de bonanza para llenar el silo de trigo con vistas a tiempos de hambruna.

Un equipo

Una breve referencia para señalar que si el entrenador es el gran artífice de lo que hoy vive el Granada (mañana Dios dirá), también es cierto que cuenta con una plantilla comprometida que sabe a lo que juega en cada momento. Ya habrá momento para más análisis futboleros.

Amnistía

En momentos excepcionales los que detentan el poder hacen ejercicio de benevolencia y ejercen el perdón. Bien podría el Granada amnistiar a la sección de Deportes de este diario, que ha sido castigada (sic) por ser, a juicio del club, una 'niña mala'.