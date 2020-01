Gil Dias, fichaje del Granada CF al cierre del mercado

El Granada CF, fiel a sus tradiciones, volvió a cerrar un fichaje en el último día de mercado. La última incorporación para la plantilla de Diego Martínez es el portugués Gil Dias. El extremo, procedente del Mónaco, llega en calidad de cedido hasta final de temporada. El club podrá ejecutar una opción de compra cuando acabe la campaña. La figura del atacante luso no es precisamente la figura del delantero centro que se suponía, pero al fin y al cabo es un refuerzo.

Finalmente llegó otro fichaje. La dirección deportiva rojiblanca aprovechó la “eternidad” que eran los cinco días que tenía a su disposición para cerrar la plantilla, aunque tuvo que apurar hasta el tramo final. El elegido es Gil Dias, un extremo portugués que busca estabilidad y minutos en el Granada.

El atacante fichó por el Monaco en verano de 2015 cuando el club francés pagó cinco millones de euros al Sporting de Braga. El futbolista no encajó en los planes del equipo en la primera mitad de la temporada, pues no jugó un solo minuto en seis meses. A mitad de campaña fue cedido al Varzim portugués, en el que disputó un total de 1.253 minutos. Seis goles y una asistencia fueron el bagaje de sus seis meses en la entidad lusa.

Su rendimiento no le pareció suficiente al Mónaco, que volvió a cederlo a Portugal, en esta ocasión al Rio Ave. En la entidad de Vila do Conde firmó un año excelso con casi 3.000 minutos jugados, ocho goles y siete asistencias. En la 2017-18 estuvo en las filas de la Fiorentina, pero la relación no fue próspera. El portugués disfrutó de 1.200 minutos, muchos menos que en el Rio Ave.

En la temporada 2018-19 estuvo cedido en dos conjuntos distintos. La primera parte del año defendió los colores del histórico Nottingham Forest, en el que jugó 24 encuentros. En enero de 2019 volvió al Mónaco para marcharse al Olympiacos, donde tampoco tuvo el rendimiento esperado. En el cuadro griego sólo participó en diez encuentros.

El pasado mercado estival, el Mónaco decidió no volver a cederlo y quedárselo en propiedad. El extremo ha jugado catorce partidos de liga con el equipo que ahora dirige Robert Moreno. En doce de ellos ha sido titular. El futbolista ha participado también en un choque de la Copa de Francia y en otro de la Copa de la Liga. En los 16 duelos no ha conseguido anotar un gol o dar una asistencia.

El delantero luso llega a Granada con la convicción de encontrar minutos y conseguir la estabilidad que no ha tenido en sus últimos años de carrera. El nuevo fichaje rojiblanco llega para competir con un puesto con Antonio Puertas, Vadillo y Machís, que hasta ahora eran los únicos efectivos puros para jugar en las alas del esquema de Diego Martínez.

La marcha de Adrián Ramos hacía pensar que el club estaba en la búsqueda de un delantero nato, pero finalmente esa opción no se pudo o no se quiso ejecutar. Dias comenzará a trabajar con sus nuevos compañeros tras el choque ante el Espanyol y estará disponible para la semana a doble partido que afrontará el equipo ante Valencia y Atlético de Madrid. Su presentación será el lunes.

Si el rendimiento del extremo es satisfactorio para Diego Martínez, el Granada CF tendrá la posibilidad de ejecutar una opción de compra cuando acabe la temporada. Como dice Pepe Macanás, sólo queda desearle suerte en esta nueva etapa.