Un gol clave en la jornada 1

Al Granada CF le estalló en la cara la Primera División en 2011. En dos veranos se pasó de sobrevivir en Segunda B a que empezaran a llegar jugadores insospechados a su nómina. Con el ascenso a la máxima categoría empezó a convertirse en algo normal que hubiera futbolistas de alto nivel en el equipo. Tanto afición como prensa destacaban el cartel de 'mundialista' que colgaba de aquellos que habían defendido a su país en el mayor evento del planeta. Haber jugado una Copa del Mundo confería caché al jugador, por eso cuando Hassan Yebda aterrizó en el conjunto granadinista, todos vieron en él a un jugador básico, esencial para que el Granada se mantuviera en Primera División en su regreso tras siete lustros lejos del gran circo.

A Yebda le precedía haber participado en el Mundial de Sudáfrica, todavía fresco y reciente en las retinas de los aficionados por el triunfo de España. El argelino nacido en Saint-Maurice, Francia, como tantos otros de sus compatriotas, formó parte del equipo que regresaba a los Mundiales después de una ausencia de 24 años. Hassan solo tenía dos años cuando la Argelia de Madjer disputó el Mundial de México 86, el de la Mano de Dios y del barrilete cósmico de Maradona.

Formó parte de la selección argelina que volvió a un Mundial tras 24 años de ausencia

Pero Sudáfrica dejó un mal recuerdo en el equipo norteafricano, que se veía con alguna posibilidad de pasar de ronda en un grupo con Inglaterra como favorita, y Estados Unidos y Eslovenia como aspirantes. Yebda era titular indiscutible en la selección dirigida por Rabah Saâdane. El debut contra los centroeuropeos prometía decidir quién iba a la batalla por los octavos. Argelia, a por todas con su estilo de guardar y correr. Les estaba saliendo la primera parte del plan conteniendo a los eslovenos hasta que a once minutos del final llegó el jarro de agua fría y casi la eliminación. Koren agarró la pelota en la frontal y tiró a puerta. No iba ni colocado ni especialmente fuerte. El portero Chaouchi hincó la rodilla en el suelo para atrapar un balón que justo antes le hizo un extraño, botó en el suelo, y se alejó de su posición. A la red. 1-0 con cantada del arquero que casi dejaba fuera a la Argelia de Yebda. Luego le echaron las culpas al balón. El meta no volvió a jugar.

Argelia y Yebda buscaron el milagro en los dos siguientes partidos. Estuvieron cerca contra los ingleses en un 0-0 que pudo romper el futuro granadinista en una contra que le dejaba solo ante James y que cortó Carragher a última hora. Ante Estados Unidos quedaron fuera de la Copa.

Al siguiente verano fichó por el Granada. Al equipo le hacían falta los toques de calidad, y Yebda era uno de ellos. Había jugado en el Benfica con Quique Sánchez Flores, que le enseñó a hablar un más que buen español, y fue cedido al equipo a través del Udinese. En su currículo, España era la cuarta gran Liga europea en la que jugaba tras haberlo hecho en la francesa, la portuguesa, la italiana y la inglesa.

Su paso por el equipo, que duró tres temporadas, no fue el deseado. No cogió el ritmo de las titularidades debido a sus lesiones de rodilla. Contribuyó a la primera permanencia en 2012, apenas disputó dos partidos en 2013, y en el curso siguiente anotó su único gol como granadinista, en un triunfo que tras las 38 jornadas puede decirse que fue de los que decidió la salvación. Jornada 1, Pamplona, y 0-1 en el marcador. Dani Benítez ejecuta un córner y en el primer palo cabecea Yebda el 0-2, clave para que el Osasuna perdiera y acabara bajando a Segunda. Aunque en agosto no se podía pensar, claro. Todos los partidos cuentan. En enero de aquella misma temporada pidió su marcha para volver a Udinese, donde jugó todavía menos que en el Granada. Aún así, fue citado para Brasil 2014, donde tan sólo disputó un encuentro.