El gol es cosa de todos en el Granada CF

La generosidad del Granada CF no reside sólo en el esfuerzo, también está en los goles. Las cifras ofensivas del cuadro de Diego Martínez son más que respetables, pues está entre los diez conjuntos que más anotan de LaLiga Santander gracias a sus 33 dianas. Doce jugadores han contribuido para llegar a dicho guarismo. La peculiaridad rojiblanca está en sus goleadores, ya que ningún futbolista de la plantilla alcanza los dobles dígitos. El pichichi del equipo es Darwin Machís con seis goles.

Siempre había sido una fórmula habitual que en cada conjunto de la categoría habitase un matador que llevará a sus espaldas la responsabilidad del gol, pero el Granada funciona muy bien a su manera. El ascenso a Primera se fraguó con un reparto equitativo. Antonio Puertas fue el máximo realizador del bloque con diez tantos. En el mercado de fichajes veraniego llegó Roberto Soldado, que estaba llamado a ser el ‘killer’ granadinista en el retorno a la máxima categoría. Las cifras del delantero valenciano no han sido las esperadas, pues únicamente ha marcado dos goles en la competición doméstica, pero su aportación en otros aspectos del juego son una bendición para el equipo.

Ningún futbolista rojiblanco llega a las dobles cifras en goles

Otro refuerzo, Darwin Machís, es el mejor anotador del bloque de Diego Martínez con seis goles anotados. A nadie sorprende la capacidad del venezolano, que ya había mostrado en sus anteriores etapas en Los Cármenes su suficiencia para llegar al gol. El extremo suma seis dianas en su cuenta. Cinco acumulan Carlos Fernández y Puertas.

El cuarto en la clasificación rojiblanca de realizadores es Álvaro Vadillo. El ‘7’ es el autor del único tanto de falta directa anotado esta campaña. El gaditano es uno de los artífices del poderío a balón parado que atesora el grupo, ya que junto a Montoro es el especialista por excelencia en saques de esquina y faltas laterales. El buen hacer en el balón parado ha propiciado que los mariscales rojiblancos, Germán y Domingos Duarte, sumen dos tantos por cabeza, todos anotados en saques de esquina. Con dos ‘chicharros’ están también Azeez, Yangel Herrera y Soldado. Fede Vico, Foulquier y Montoro completan la lista de goleadores con uno en su haber.

La aportación goleadora de la segunda línea es fundamental para el Granada

La lista de doce puede ampliarse si la competición se reanuda, pues hay jugadores con muchas papeletas para sumar también en el aspecto ofensivo. Uno de ellos es Antoñín, el atacante llegado en el mercado invernal. El ex del Málaga no pudo debutar en liga antes de que llegase el parón. Gil Dias puede aportar también su granito de arena, aunque el portugués no es un futbolista que destaque por su relación con la meta rival. Gonalons tampoco ha podido celebrar un gol en liga, aunque si lo pudo hacer en Copa del Rey ante el Badalona. Víctor Díaz es otro candidato habitual, pues el capitán acostumbra a probar suerte con zapatazos de larga distancia. Vallejo y Martínez pueden tener su ocasión en sus subidas al balón parado.

Dificultades para anotar

Compartir la responsabilidad anotadora ha salido bien para el Granada, pues marcar se ha puesto muy caro en LaLiga Santander. El conjunto rojiblanco es el décimo equipo más anotador de la competición. Los cuadros que están por debajo del de Diego Martínez son los ocho últimos clasificados, el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. La comparativa con los colchoneros es curiosa, pues los de Simeone están sextos en la tabla a pesar de sus dificultades para ver puerta.

La rentabilidad de los goles es un factor clave en la consecución de puntos. El Granada ha conseguido seis victorias por la mínima esta temporada, lo que demuestra lo bien que administra las ventajas el conjunto de Diego Martínez. Otros conjuntos, como Betis y Osasuna han perforado más veces la meta rival, pero han conseguido menos puntos. El Granada reparte la responsabilidad del gol y hasta ahora la fórmula funciona.