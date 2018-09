Los goles que todo lo tapan

Los más de 8.000 espectadores que se dieron cita el pasado domingo en Los Cármenes acudieron en su gran mayoría no precisamente con el mejor ánimo. Se había cerrado el mercado de fichajes y los máximos responsables deportivos, condicionados por el tope salarial que impone la Liga de Fútbol Profesional, no lograron reforzar las dos posiciones que menos efectivos tenía Diego Martínez como es la zona central de la zaga y la delantera. Existía pesimismo en las gradas porque parece que no hay plantilla, que los jugadores del filial ya no sirven sin haberle dado, eso sí, una oportunidad ni continuidad; o que atrás la zaga es un 'coladero' porque no hay un central con galones. Pero el fútbol es demasiado caprichoso y las opiniones demasiadas oscilantes en función del resultado. Buena prueba de ello se pudo comprobar al término del encuentro. Entonces, Adrián Ramos era otro, Víctor Díaz ha hecho olvidar ya a Saunier y Chico Flores y Vadillo a Machís. Y todo por haber ganado un partido. Las cosas del fútbol en el que los resultados y los goles todo lo tapan.

PLANTILLA CORTA

Tanto el cuerpo técnico como algunos componentes del equipo apuntan a que los rojiblancos cuentan con una plantilla corta. No se tiene 25 fichas ocupadas como el año anterior con José Luis Oltra, eso es cierto, pero para qué se quiere tener a un jugador como Iriondo que se fue de Granada sin debutar en Liga, a Rey Manaj que apenas aportó o refuerzos como Licá, en un primero momento, o Hjulsager tras el mercado invernal que no sé sabe si tienen calidad o no al apenas contar con minutos. El mensaje de plantilla corta es más una falta de respeto para los jugadores que han subido del filial que una realidad. Son futbolistas, casi todos sin experiencia en la categoría, pero futbolistas al fin y al cabo y seguramente con más ilusión que los que llegan de fuera con contratos astronómicos para la Liga 1|2|3. Únicamente necesitan una oportunidad porque en el segundo equipo de la entidad han demostrado estar preparados para dar el salto. Sólo hay que atreverse a ponerlos.

EJEMPLOS

Buena prueba de ello es el rendimiento que están ofreciendo jugadores que la pasada campaña apenas contaron con oportunidades y de los que se dudó que pudieran 'servir' para el nuevo proyecto. Se trata, por ejemplo, de Quini y Antonio Puertas, jugadores que nunca dispusieron de más de cuatro encuentros consecutivos y así es muy complicado rendir si no se tiene la confianza del cuerpo técnico. Ni tienen más calidad ni menos que el curso anterior, simplemente se sienten importantes y eso se nota en el terreno de juego.

LÍDER

Sin Raúl Baena ni Chico Flores ya en el vestuario, se dudaba de quien será el líder esta campaña. Pero entre la terna formada por Víctor Díaz, Montoro y Adrián Ramos, es el colombiano el que ha dado un paso adelante para comandar un equipo que está mostrando una gran solidez a nivel defensivo. Su liderazgo se vivió antes de empezar el duelo con una charla previa en el rondo que formaron los jugadores, pero sobre todo en el campo recuperando balones en defensa en los últimos minutos demostrando el compromiso del buque insignia del proyecto de Jiang Lizhang.

DESCONTENTO

Es evidente que la afición no está para nada satisfecha con la gestión que está realizando el presidente del Granada CF desde su llegada. Mensajes y promesas incumplidas que debería ahorrárselas para evitar expectativas en unos seguidores que no necesitan mucho para ilusionarse. Se ve que no se ha aprendido de los años en los que se vendías las mejores motos del mercado. Pero si evitara dar plazos y metas futuras por alcanzar viviría mejor... aunque está por ver que ese malestar del entorno le llegue allá donde esté. Quizá por ello, la entidad ha convocado un nuevo desayuno informativo mañana en el que, en teoría, el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio, y el gerente deportivo, Fran Sánchez, darán explicaciones de los últimos días del mercado.

realidad

Pero aunque la semana será muy tranquila en el seno de la entidad gracias al triunfo ante Osasuna, todo puede cambiar el próximo domingo cuando los rojiblancos acudan al Francisco de la Hera para medirse al Extremadura. Un equipo que cuenta con un único punto de nueve posibles por lo que no sabe lo que es ganar. Si se pierde, el catastrofismo volverá a rondar en el entorno. No será una novedad. Es algo habitual.