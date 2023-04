Los delanteros centros del Granada siguen sin rendir ante la portería contraria

Las dos últimas derrotas del Granada CF han venido marcadas por la ausencia de gol. Un dato que no deja de ser anecdótico para el conjunto máximo goleador de la categoría que gracias al Pichichi de LaLiga SmartBank, Myrto Uzuni, ha llegado a la recta final de la temporada con opciones de ascender de manera directa a Primera División una vez que el play off lo tiene encarrilado.

Sin embargo, durante todo el curso se ha echado en falta la aportación de los delanteros centros de la plantilla rojiblanca, los ‘9’, las referencias ofensivas que han gozado de minutos y que no han rendido como se esperaba de ellos. Porque Uzuni, aunque ha jugado muchos encuentros en punta, tiene características distintas a los otros cuatro killers que no han llegado a cumplir, hasta el momento, con las expectativas creadas.

Sólo cinco goles

El dato es evidente: Uzuni ha anotado veinte goles y sus otros cuatro compañeros (Arezo, Jorge Molina, Weissman y Famara Diédhiou) cuatro en liga y uno en Copa. Aunque el internacional albanés se ha aprovechado en muchas ocasiones del trabajo del acompañante de turno, lo cierto es que las cifras están ahí y sus aciertos de cara al arco contrario están dejando mucho que desear.

La llegada de dos delanteros en el mercado invernal no ha mejorado la faceta ofensiva del equipo de Paco López

El que más tantos ha anotado es Jorge Molina, que desgraciadamente no podrá marcar más esta temporada al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda. El de Alcoy, que está a punto de cumplir 41 años y no tiene contrato para la próxima campaña, anotó ante el Alavés y un doblete frente al Burgos, además de marcar en el choque de Copa del Rey contra al Yeclano. Hasta su lesión, disputó 25 encuentros y doce de ellos como titular.

En principio, el veterano ariete iba a ser el suplente de Arezo, pues el objetivo era que el uruguayo tuviera más continuidad este curso. Pero nada más lejos de la realidad. El actual jugador del Peñarol de Montevideo, club en el que está cedido por el Granada CF, arrancó con un gol en Ibiza y ahí se quedó. No contó con la confianza ni de Aitor Karanka ni de Paco López y tan sólo fue dos veces titular en liga en los nueve duelos en los que contó con minutos. En su país es otro y sí está marcando.

Los refuerzos

Ante la salida de Arezo, Nico Rodríguez, directo deportivo de la entidad, decidió reforzar el ataque con dos ‘9’ en el mercado invernal. Llegaron Shon Weissman y Famara Diédhiou y en poco más de dos meses no terminan de ser determinantes. El israelí debutó con buen pie con gol en La Cerámica y no ha vuelto a marcar más. De hecho, ha disparado a portería nueve veces en diez partidos y no ha dado ni un pase gol.

La alternativa es Famara, que está muy lejos de ese jugador que marque la diferencia y es que en los ocho duelos que ha jugado, tan sólo uno como titular, no ha intentado el chut a portería ni una sola vez. De contar con estos cuatro futbolistas con un mínimo rendimiento, el Granada CF estaría mucho más arriba.