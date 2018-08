Un gran arranque para los de Morilla

No pudo comenzar mejor el Recreativo Granada la nueva temporada. Logró un triunfo convincente en uno de los campos más difíciles de la categoría y además ante uno de los grandes favoritos. Lo hizo con personalidad, dominando la posesión sobre todo en la primera mitad y con pegada. Anotar tres goles fuera de casa no está al alcance de muchos equipos y eso que, a priori, el potencial ofensivo de los de Pedro Morilla ha disminuido con la marcha de Pablo González, Casi y David Grande, autores de la mitad de los goles que el filial logró la pasada campaña.

Además, el choque sirvió para confirmar el debut de un jugador granadinos más, Jesús Cambil, para el que la fiesta no fue completa al ser expulsado por doble amonestación pese a entrar desde el banquillo en el minuto 52, por lo que se perderá el encuentro de la próxima jornada ante el UCAM Murcia de Pedro Munitis (domingo, 11:30 h). Pero a buen seguro que el pasado sábado no se le olvidará jamás al canterano, que ha convencido al técnico pese a que en principio también podrá jugar con el Huétor Vega.

Y eso sin poder contar con Juancho, una pieza clave en el esquema la pasada campaña que ya debutó con el primer equipo el domingo ante el Lugo y que alternará con ambos conjuntos.

Declaró Morilla al término del choque en Cartagonova que su equipo dará mucha guerra este año. Y lo cierto es que no ha podido comenzar mejor. Las señas de identidad del 'Recre' siguen siendo las mismas que en la 2017/2018: intensidad, mucho orden táctico y un buen sistema defensivo. Pero el sábado además sumaron una madurez impropia de un equipo tan joven sobre todo cuando Cambil fue expulsado. Supo contener las embestidas de los murcianos, que están llamados a estar arriba y, pese a encajar un tanto en el descuento, solventaron dicho dominio con oficio, algo que no es habitual en un filial. Y es que Morilla tiene una cosa clara como técnico y ésta no es otra que inculcarles a sus jugadores un espíritu competitivo que en Segunda B es fundamental para lograr los éxitos. Hasta el momento, lo está consiguiendo.