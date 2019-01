Identificados, indignados pero sobre todo líderes

Arrancó el año en Los Cármenes y lo hizo sin que los de Diego Martínez perdieran ni un ápice de sus principales características que le han llevado a mandar en la categoría. No se ganó, pero la imagen que ofreció el Granada CF ante su público fue para que los más de 11.000 espectadores que desafiaron el pasado viernes al frío se fueran orgullosos a sus casas. Sobre todo tras la reacción que tuvieron los rojiblancos cuando Bela adelantó al Albacete. Fue en ese momento cuando subieron un punto la intensidad que suelen mostrar y, ayudados por una afición cada vez más identificada con su equipo, empataron y gozaron de ocasiones para haberse llevado los tres puntos. Pero al margen de todo ello, el choque dejó detalles más que curiosos.

Indignado

La 'fresquita' zona de prensa que ha habilitado el Granada CF en Los Cármenes sirve, además de para trabajar, para poder palpar el sentir de la afición durante los encuentros. Uno de ellos se sentó justo delante del que suscribe y no pudo aguantar su indignación ante lo que, para él, era “una vergüenza”. Este seguidor no dudó en manifestar su disconformidad con el apoyo de los granadinos al conjunto líder de LaLiga 1|2|3. Ataviado de rojiblanco, viajó expresamente desde Málaga para ver al equipo de sus amores y no entendía cómo la afición no acude en mayor número a la instalación del Zaidín. Y la verdad es que no le falta razón a este seguidor. Da la sensación de que la ciudad aún no se ha dado cuenta que tiene a su equipo cerca de volver a ver al Real Madrid y Barcelona. Lo mismo vendiéndolo así la gente se anima.

Alerta

Queda una jornada para el final de la primera vuelta y con el mercado invernal abierto, en el duelo ante el Albacete quedó claro que se necesitan refuerzos. Con tres lesionados, un sancionado y otro enfermo, junto a Diego Martínez había dos jugadores del filial y cuando tuvo que buscar soluciones para empatar el choque, tan sólo pudo realizar dos cambios pues los demás integrantes del banquillo tenían marcado carácter defensivo (Pablo Vázquez, Carlos Neva, Alberto Martín y Nico Aguirre, además del guardameta suplente Aarón). Además, Quini y Ángel Montoro ya tienen cuatro amarillas y se encuentran apercibidos. Por tanto, no queda otra que reforzarse y en la entidad están manos a la obra aunque seguramente hasta la última semana del mes no lleguen pese a que el míster, como es normal, los querría ya. Hay muchos aspectos por valorar pero es, sobre todo, el dinero el que manda y ahí el cuerpo técnico tiene poco que decir.

Feo asunto

El duelo trajo también un aspecto nada agradable. Fueron las manifestaciones de Luis Miguel Ramis al término del choque en las que insinuó que hubo un jugador rojiblanco que insultó a Bela con tintes racistas. No quiso dar nombres aunque Isaac Fouto, el periodista de Gol Televisión que estuvo a pie de campo, apuntó en la Cadena Cope que fue Rodri el que le dijo “negro de mierda” al extremo francés del conjunto albaceteño. Una situación que obligó ayer al Granada CF a enviar un comunicado negando los hechos y condenando “cualquier actitud de carácter racista, ya que este tipo de manifestaciones no casan ni con los valores del club ni con los de las personas que componen la plantilla”. Además, Rodri también salió a la palestra indicando que son “totalmente falsas” las acusaciones, situación por la que se encuentra “muy apenado”. El jugador nacido en Soria aunque criado en Sevilla no descarta “acudir a los tribunales de justicia por atentar contra mi honor”. Luego, alguien miente. Un feo asunto que seguramente de haber ganado el Albacete no habría salido a la luz pública.

El comunicado de Rodri lo pueden leer en el siguiente tuit de las redes sociales del Granada CF: