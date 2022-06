La posibilidad de irse bajo préstamo: el Nápoles reactiva la opción de Maximiano

El descenso del club ha abierto el camino para hacer cambios en la plantilla. Muchos equipos se han fijado en las grandes figuras del Granada CF, que tienen un nivel mayor que el de la Segunda división. A Luis Maximiano ya se le han buscado algunos pretendientes, tanto dentro como fuera de LaLiga.

"A cada uno de vosotros que nos ha apoyado durante todo el año, muchas gracias por todo y perdón por tan poco", subrayó en su escrito el meta portugués. Esas palabras fueron el principio de lo que parecía una despedida de la afición rojiblanca.

La cláusula de 'Maxi' era de unos 25 millones de euros, aunque después del descenso del conjunto nazarí se ha visto drásticamente reducida y la dirección deportiva podría negociar una venta para que este jugador con gran proyección prosiga con su crecimiento deportivo en un grande. Actualmente está en los 12,5 millones de euros.

El Nápoles, mejor posicionado

El primer club en interesarse en ‘Maxi’ fue el Nápoles. El conjunto partenopeo necesita de manera urgente un nuevo guardameta tras no renovar el colombiano David Ospina. Además, el italiano Álex Meret también medita si ampliar su vínculo con el Nápoles o dejar el arco del Diego Armando Maradona sin defensor.

La entidad de Di Laurentiis preguntó por el portugués, pero las condiciones económicas que interpuso Nico Rodríguez terminaron por desencantar a los italianos.

Sin embargo, según ha informado recientemente Il Mattino, se reabriría la negociación que llevaría a Luis Maximiano al Napoli: "Hay otra negociación que se reabre, la de Luís Maximiano, porque el Granada CF ha dado de repente la disponibilidad a préstamo y bajo estas condiciones también el Napoli se pone en línea”.

No obstante, hay otros equipos que también optan a hacerse con los servicios de este portero con gran futuro. Uno de ellos ha sido, sorprendentemente, la UD Almería. El conjunto indálico llega a Primera con un buen proyecto y lo más importante, con grandes cantidades de dinero.

De hecho, la entidad de Turki ha embolsado diez millones de euros por el traspaso de su exdelantero Darwin Núñez del Benfica al Liverpool FC de la Premier League, por lo que llegan con un amplio colchón a la máxima categoría.

El internacional albanés, se ha hecho un hueco en el once de Maurizio Sarri tras empezar el curso a la sombra del español Pepe Reina. Strakosha ha rechazado la oferta de renovación de la Lazio y quedará libre una vez finalice su contrato el 30 de junio.

Mateu Alemany le echa el ojo

En la palestra hay otro equipo que ya lo quiso fichar antes de su aventura en España con el Granada CF. Ese no es otro que el FC Barcelona. Curiosamente, el conjunto azulgrana deseaba hacerse con los servicios de Maximiano cuando el ex director deportivo rojiblanco Pep Boada ocupaba el cargo de scout en Can Barça.

Los informes gustaron a la directiva, aunque aparcaron su fichaje. Sin embargo, la actual directiva, pone un ojo en el Nuevo Los Cármenes como posible recambio a Neto, quien puede salir este verano. De igual manera, Iñaki Peña gusta al Real Betis, por lo que Mateu Alemany se plantea una cesión al conjunto verdiblanco.

Todos estos acontecimientos hacen que la entidad presidida por Joan Laporta se interese en Luís Maximiano como futuro. Sin embargo, las altas pretensiones económicas hacen que el fichaje del portugués por la escuadra de Xavi Hernández sea algo muy improbable.

Hace unas semanas apareció un nombre como recambio del actual guardameta rojiblanco: André Ferreira. Tiene 26 años y se ha desarrollado en las categorías inferiores del Benfica. El Paços de Ferreira ha quedado en una posición cómoda en la Liga Portuguesa y en Portugal destacan la figura del portero dentro del equipo.