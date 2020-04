Antonio Fernández Monterrubio: "Vamos a tener pérdidas, como todos los clubes"

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, compareció mediante una rueda de prensa telemática ante los medios de comunicación para señalar que con el acuerdo con los jugadores “nos ahorramos entre un 20 y un 30% de las pérdidas” que se prevén como consecuencia de la paralización de la competición en LaLiga Santander y su posible reanudación a puerta cerrada.

El gestor rojiblanco, que reconoció que “estamos gestionando sobre incertidumbre, lo que nos hace actuar con sensatez y siendo muy precavidos”, resaltó que terminar la temporada con público es un escenario “muy poco factible”. Monterrubio apuntó que, pese a que hace más de un mes que los jugadores están en casa, el acuerdo con ellos “no ha tardado tanto porque nuestra postura era esperar pero cuando hemos negociado con los capitanes, el pacto ha sido rápido”.

ERTE "matizado"

Sobre el ERTE realizado a una parte de los empleados, que calificó como “matizado”, declaró que “en este club existen una serie de valores de los que nos gusta hablar y había que ponerlos encima de la mesa en esta situación”, de ahí que la entidad “complete el 100% el salario de los empleados que se vean afectados”.

Sobre cómo terminará el Granada CF la campaña a nivel económico no ocultó que “este año vamos a tener pérdidas, como todos los clubes, pero este acuerdo garantiza la viabilidad del club”. Y es que, entre otras, avanzó que los operadores televisivos han adelantado cantidades. De ahí que fuera contundente al señalar que “la suspensión de la competición sería la ruina no sólo para el Granada sino para todo el sector porque los clubes no estamos preparados para ello”.

Abonados

Tras dejar claro que “no le hemos realizado ningún test de coronavirus a ningún empleado”, si confirmó que el hecho de jugar los últimos partidos a puerta cerrada como parece probable, hará que “se le de la opción a los abonados a que recuperen un porcentaje del dinero que ya pagaron por sus carnets. Estamos en una situación de fuerza mayor pero con la que está cayendo, tenemos que ser sensibles con los nuestros aunque suponga una merma”.

"La suspensión de la competición sería la ruina no sólo para el Granada CF sino para todo el sector"

La idea, por tanto, es devolver parte del dinero pues casi resta un 30% de los partidos en casa, aunque será, en principio, el abonado el que decida qué hacer con su dinero. Eso sí, el objetivo es que “esta incidencia se quede en esta temporada”, descartando hacer descuentos para el próximo curso.