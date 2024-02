Granada CF-Almería: duelo por todo lo bajo en el Estadio Nuevo Los Cármenes

El Granada CF y la UD Almería, penúltimo clasificado y colista de Primera División, respectivamente, se enfrentan este domingo (16:15 horas) en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un derbi andaluz que supone para ambos una de sus últimas oportunidades para reengancharse a la pelea por la salvación.

El equipo granadino, que suma 13 puntos y se encuentra 7 de la permanencia, afronta mejor el partido porque está en una situación menos delicada en la clasificación, ya que el Almería lleva sólo 7 puntos, aún no ha ganado y está a 13 puntos de los puestos que le garantizarían seguir un año más en Primera. Además, el Granada CF ha mostrado en las últimas citas una dinámica aceptable de juego y resultados.

Dos seguidos

Los rojiblancos quieren aprovechar que ahora juegan de forma consecutiva en casa ante Almería y Valencia para reducir esa distancia con la permanencia y entrar en el tramo final de la temporada con opciones reales de salvación. Los locales llegan al choque tras empatar de forma consecutiva ante Las Palmas (1-1), pese a jugar tres cuartos de partido en inferioridad numérica, y en el campo del Barcelona (3-3), donde incluso tuvo opciones de victoria.

La escuadra que dirige Alexander Medina quiere prolongar frente al colista sus buenas sensaciones de las últimas actuaciones y convertirlas en su tercera victoria de la temporada, para lo que el técnico uruguayo recupera, y con opciones de volver al once, al central polaco Kamil Piatkowski y al centrocampista Gonzalo Villar tras estar sancionados ante el Barcelona.

Bajas

También está disponible Carlos Neva, que se lesionó en el calentamiento del choque ante los azulgrana y se jugará el puesto de lateral zurdo con el francés Faitout Maouassa mientras que, salvo sorpresa, seguirán de baja por lesión el central uruguayo Bruno Méndez y el delantero argentino Lucas Boyé, que se unen a las habituales por problemas físicos del meta Raúl Fernández y del central Jesús Vallejo.

Además, no podrá jugar por sanción el central Ignasi Miquel, el futbolista del Granada más utilizado esta campaña, con lo que Piatkowski acompañaría a Miguel Rubio en el eje de la zaga, en la media se mantendrían Sergio Ruiz y el camerunés Martin Hongla junto a Gumbau u Óscar Melendo, y arriba estarán el uruguayo Facundo Pellistri y el albanés Myrto Uzuni.

El rival

Por su parte, la UD Almería, con la salvación cada vez más lejana, llega al Nuevo Los Cármenes con el reto de ganar su primer partido de Liga ante un rival directo, dentro del objetivo más amplio de acabar lo más digno posible un campeonato que ha salido torcido desde el inicio.

Al equipo de Gaizka Garitano se le resiste su primera victoria, en gran parte por errores puntuales, aunque ha mejorado en el juego. Además, parece haber aprendido a defenderse -encadena cuatro porterías a cero en casa-, algo vital para no perder pero adolece, sin embargo, de la 'maldad' en ataque para conseguir goles. El pasado lunes pudo conseguir el triunfo ante un Athletic Club desfigurado, incapaz de hacerle daño, pero no pasó del 0-0 en un partido que el Almería pudo ganar en la recta final con dos acciones de uno contra uno que no supo definir.

Ausencias en ataque

En Granada, el técnico vasco tiene las bajas del delantero brasileño Leo Baptistao, expulsado en el partido en Valencia por protestar desde el banquillo, y del extremo belga Largie Ramazani, lo que debilita la parte ofensiva de un Almería en el que, además, siguen con lesiones de larga duración el exrojiblanco Luis Suárez y el maliense Ibrahima Koné.

Esto deja de nuevo al hondureño 'Choco' Lozano como fijo en punta. Además, Garitano recupera al central Chumi, una vez superados los problemas físicos que le impidieron jugar la pasada jornada, con lo que Édgar podría adelantar su posición al medio campo desde una zaga en la que repetiría el serbio Radovanovic, con opciones para el mozambiqueño Bruno Langa en el lateral izquierdo en lugar de Centelles.

En el centro del campo estarían Dion Lopy y Baba, mientras que ante la baja de Ramazani podría ser el momento del extremo argentino Luka Romero, que ha tenido pocos minutos, o bien el probable regreso a la titularidad de Embarba por la izquierda, con Sergio Arribas en la derecha.