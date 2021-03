El Granada CF abre paso a su 90 aniversario

Ni en la cabeza del granadinista más optimista estaba celebrar el noventa aniversario del club de su vida en una situación siquiera parecida a la actual. El Granada CF, tan castigado históricamente por las penurias y los vaivenes deportivos e institucionales, se encuentra en el mejor momento desde su fundación, allá por 1931. Los rojiblancos horizontales han encontrado la estabilidad en la figura de Diego Martínez, el gran artífice de los éxitos recientes –y por venir– del equipo granadino.

El Granada Club de Fútbol se convertirá en nonagenario el próximo catorce de abril. Desde la institución nazarí se presentaron, en el mediodía del viernes mediante una rueda de prensa telemática proyectada desde el Nuevo Los Cármenes, una serie de actividades para conmemorar dicho aniversario y que tendrán lugar desde el mes de abril hasta el mes de diciembre.

Fernández Monterrubio, director general del Granada CF y portavoz del anuncio junto con el ex jugador Pepe Macanás, así lo confirmó, destacando el “deseo de que en verano y otoño” se puedan realizar “en otras condiciones”.

Distintivo y camiseta

De todo lo expuesto durante el acto fueron dos acciones que resultaron más llamativas a ojos del aficionado granadinista: un distintivo especial y una camiseta conmemorativa. La insignia está basada en la icónica estructura del arco de entrada al mítico estadio Los Cármenes. La curvatura central, de mayor tamaño, da forma al marco que viste al emblema y los dos arcos laterales se funden con los números nueve y cero en honor a la conmemoración.

El primer equipo lucirá el distintivo en las equipaciones de los encuentros ante Villarreal CF y SD Eibar. Se escogieron estos partidos al ser los dos choques que el conjunto nazarí juega en casa durante el mes de abril.

La camiseta conmemorativa era, seguramente, uno de los temas más esperados del acto y el cual levantaba más expectación. No obstante, el anuncio se quedó sólo en eso: un anuncio. Fernández Monterrubio informó que la casaca será presentada en mayo o finales de abril. Lo que sí dejó claro el directivo es que no podrá ser usada en el histórico partido que los de Diego Martínez jugarán en Old Trafford frente al todopoderoso Manchester United debido a la normativa UEFA.

Actividades

El resto de actividades que se desarrollarán entre abril y diciembre son las siguientes: entrega de insignia de oro y plata a los aficionados con 50 y 25 años de antigüedad; un reconocimiento a los historiadores oficiales del club; la distribución de banderas por la ciudad de Granada (a colectivos, patrocinadores, instituciones y para su venta en tienda); acuerdos de colaboración con instituciones de referencia; una exposición especial de cromos y utensilios de diferentes épocas del Granada CF en colaboración con Caja Rural en el edificio Zaida de la Fundación; el primer concurso de relato corto para colegios de la provincia con temática granadinista; la publicación del libro ’90 años, 90 historias’, escrito por personajes que las vivieron en primera persona; y un concurso de fotografía.

Patricia Rodríguez, consejera del Granada CF, intervino brevemente al final de la rueda de prensa vía telemática para destacar que es difícil “imaginar una situación deportiva mejor que esta con una eliminatoria contra el Manchester United” aunque admite que “sería aún mejor” si la afición pudiese estar con el equipo.