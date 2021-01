Paso al año de los nuevos retos rojiblancos

Terminó 2020, el año que todo el planeta quiere olvidar cuanto antes por todo lo sucedido debido a la pandemia provocada por el Covid-19. Sin embargo, a nivel deportivo y por lo que al Granada CF se refiere, fue inolvidable. Y será así porque el año se cerró como se empezó, con una victoria y con un balance espectacular. En 366 días, los rojiblancos han disputado un total de 51 encuentros oficiales, logrando 28 victorias, 10 empates y tan sólo trece derrotas.

Pero en este ‘circo’ no hay ni memoria ni tiempo para disfrutar y mañana arranca un 2021 que será una buena prueba para comprobar si lo del curso pasado fue circunstancial o no. Los de Diego Martínez van por muy buen camino y tras quince encuentros disputados cuentan con tres puntos más que en la campaña 2019-2020 en LaLiga Santander. Ahora viene la Copa del Rey y los dieciseisavos de final de la Europa League en febrero. Dos competiciones en las que la entidad nazarí comienza a hacerse un nombre.

El Valencia

La última cita liguera se saldó con un histórico triunfo ante el Valencia, logro que no se conseguía desde la temporada 1975-1976. Y se hizo remontando en un duelo en el que, de largo, más disparos sobre la portería contraria realizó. Nada menos que 24 lanzamientos a la portería de Jaume, aunque obviamente no todos fueron entre los tres palos. Pero sí que muestra la agresividad ofensiva que mostraron los rojiblancos ante los che, que tuvieron que esperar a que Jorge Molina sentenciara el choque con superioridad numérica a dos minutos del final.

Cada jornada que pasa la sensación que muestra el Granada CF es que ha adquirido esa madurez y confianza que le permite, en ocasiones, lograr triunfos o empates sin merecerlo. Han sido pocas las ocasiones en las que se han dado, pero sumar cuando no se está en el mejor momento es sinónimo de solidez y creencia en tus propias posibilidades.

La pena

Está a punto de cumplirse diez meses sin que la afición granadina pueda ver a su equipo en directo en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Desde el famoso partido de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club, los trabajadores del club son los únicos que pueden disfrutar en directo de lo que está consiguiendo este equipo. Todo el mundo tiene la esperanza de poder volver a las gradas durante la presente temporada y poder gozar del juego de sus equipos.

Pero choca que en el duelo de Copa entre el Linares y el Sevilla FC que se disputará el próximo miércoles, la Junta de Andalucía permita la entrada a 2.500 espectadores en Linarejos para presenciar el encuentro y no lo haga en otras localidades. Un precedente de cara al futuro teniendo en cuenta que meter esa cifra de personas en una instalación como Los Cármenes y al aire libre no supondría excesivo riesgo pues la distancia entre aficionados sería mayor que en un campo como el del Linares. Son las incongruencias de quien toma las decisiones.

Enero

Se temía de esta temporada la carga de partidos que debía afrontar el Granada CF por tener que jugar en tres competiciones. Si los tres primeros meses fueron duros, en diciembre, y con nada menos que ocho encuentros en 27 días, el balance no pudo ser más positivo. Cuatro victorias, tres en Liga y una en Copa, dos empates y otras tantas derrotas ante PSV y Real Madrid pero haciendo méritos para haber sumado, reflejan que la adaptación para competir casi cada tres días está más que superada.

Hasta nueves encuentros podrían disputar los rojiblancos en el primer del año entre Liga y Copa del Rey

Ahora llega enero y lo hace con un calendario intenso. En principio son siete los duelos fijados pero si los nazaríes vencen el Día de Reyes a la Cultural Leonesa en la Copa del Rey, deberán disputar un encuentro más el fin de semana del 16-17 de enero en los dieciseisavos de final. De pasar esta ronda, jugarían otro más el día 27. Por lo que serían nada menos que nueve partidos en 29 días. Todo un récord.

Milla

El pasado domingo 27 de diciembre Luis Milla dio positivo por Covid-19. Según el protocolo el futbolista, y cualquier persona, debe quedar aislado en su domicilio. Eso supone tener el mínimo contacto posible con los seres más cercanos para evitar infectarlos. Sin embargo, se ve que al madrileño no se lo han explicado muy bien. O, al menos, así se desprende de la imagen que publicó en sus redes sociales, en concreto en Instagram. El centrocampista rojiblanco celebró el nuevo año brindando.

A veces los futbolistas no son conscientes de la repercusión que tienen

Hasta aquí todo medianamente normal. Lo que no parece que lo sea tanto es que lo haga acompañado, eso sí, con mascarilla (solo faltaba) y sin la distancia de seguridad recomendada. A veces los futbolistas no son conscientes de la repercusión que tienen. Y hacer eso, teniendo que estar en cuarentena cuya primera premisa es estar aislado, no es el mejor ejemplo para sus seguidores, sus compañeros y el resto de la población. Se trata de un acto de mera responsabilidad. Aunque quizá sea un término en desuso en esta sociedad y más en el mundo del fútbol. Ejemplos hay muchos.