Puertas y Bryan, la dupla diferencial del Granada en la recta final de la liga en Segunda

El Granada CF está muy cerca de poder ascender a Primera División. Pocos podían imaginar que allá por la jornada vigésimo tercera, cuando los rojiblancos visitaron el Ciutat de Valencia, iban a estar en la última fecha del calendario en tan privilegiada situación. Fue un 14 de enero cuando se perdió ante el Levante por 3-1. Los de Paco López se quedaron fuera de los puestos de play off y a ocho puntos del liderato y a siete del ascenso directo.

Fue el punto de inflexión de la temporada pues desde entonces el crecimiento del equipo, al menos a nivel de puntuación, ha sido una constante. Pero es en la recta final cuando los rojiblancos han marcado la diferencia por la calidad de su plantilla. En especial, han destacado en los últimos encuentros dos futbolistas que están siendo determinantes para que los rojiblancos estén a un pasito de LaLiga Santander. Ambos han pasado por la cantera del club y son de los más queridos por la afición.

La dupla

Se trata de Antonio Puertas, que es casi una leyenda de la entidad pues ha marcado en todas las categorías sénior con la camiseta rojiblanca sea con el primer equipo o con el filial, y el malagueño Bryan Zaragoza, que está siendo la sensación de la temporada. Su aportación en los partidos claves está siendo fundamental ante la escasez de gol que tienen los dos refuerzos invernales que llegaron en el mes de enero, Shon Weissman y Famara Diédhiou.

El almeriense ha encontrado su sitio en el once de Paco López sea en punta o en banda

Al polivalente jugador almeriense no le ha ido la temporada como le hubiera gustado. La profundidad de la plantilla y la amplitud de la misma con jugadores como Uzuni, Callejón, Perea, Bryan Zaragoza, Soro, Rochina y hasta Melendo que pueden jugar en la zona atacante le hizo no ser una pieza fija en especial para Paco López, no así para Aitor Karanka que sí contó con él y en los quince encuentros que estuvo al frente del banquillo, lo empleó en hasta trece ocasiones como titular.

Lesiones

Pero un golpe en las costillas le hizo perderse cuatro partidos ya con el de Silla en el banquillo. Volvió a jugar pero se volvió a lesionar perdiéndose dos citas más. Sin embargo, siguió trabajando y gracias a su capacidad de adaptación a varias posiciones, consiguió poco a poco gozar de minutos aunque no siempre salió de titular. Sin embargo, en la recta final está ofreciendo la mejor versión pese a que no siempre le salen las cosas y, por momentos, desespera a la grada.

Tres goles en las últimas dos jornadas, uno al Lugo y dos al Mirandés, han convertido a Puertas en un jugador clave que ha acercado el ascenso a su equipo a base de constancia. A sus 30 años, tiene contrato hasta junio de 2024 y quiere volver a la élite con un segundo ascenso bajo el brazo.

La perla

El otro jugador que se está convirtiendo en el ídolo de la afición es Bryan Zaragoza. El malagueño ha explotado esta campaña gracias a su chispa y capacidad para encarar y eludir a contrarios. Tan sólo ha sido cinco veces titular, siendo empleado como revulsivo por su particular estilo de juego y ha jugado el partido entero dos veces. Pero eso no ha sido óbice para que sea uno de los más queridos por la grada porque casi siempre que ha saltado al césped ha aportado en la parcela ofensiva.

Bryan Zaragoza ha dado un paso adelante en los últimos encuentros

En los últimos cuatro duelos ha dado un paso adelante y ha participado en tres de los siete goles. Un centro suyo ante el Eibar en Los Cármenes otorgó el empate ante los eibarreses tras alojar el cuero en su propia portería Blanco Leschuk. Ante el Lugo, anotó el tanto de la tranquilidad con un golazo marca de la casa tras eludir a tres contrarios. Y, por si fuera poco, marcó el 1-3 en Anduva frente al Mirandés en otra acción personal en la que dejó sentados a dos rivales y remató con la izquierda para hacer explotar de alegría a los casi 1.500 espectadores granadinos presentes en las gradas del estadio de Miranda de Ebro.

Con sus goles, tanto Puertas como Bryan han acercado a Primera su equipo y pocos dudan que tendrán minutos ante el Leganés el próximo sábado. El primero será, sin duda, titular. El segundo puede ser un recurso para abrir el partido o bien para percutir constantemente por banda dependiendo del plan de partido. Los dos han dado su mejor versión cuando más se necesitaba.