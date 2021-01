Temporada complicada en Can Barça. El rival de este sábado del Granada CF está sumergido en una crisis de juego y resultados que ha sembrado un mar de dudas alrededor del equipo. A pesar de ello, la inestabilidad que vive el club con la dimisión de Bartomeu y la celebración de las próximas elecciones ha servido para ocultar la situación con Ronald Koeman al frente, ya que en condiciones normales el puesto del holandés pendería de un hilo o ya habría sido destituido.

El conjunto azulgrana marcha tercero en la clasificación con dos partidos más y siete puntos menos que el Atlético de Madrid, que es el líder de Primera División. Además, el FC Barcelona empezó la competición de una forma tan irregular que durante varias jornadas no ocupó ni posición europea, mientras que en Champions se clasificó para la siguiente ronda como segundo de grupo tras ser goleado en el Camp Nou por la Juventus.

Dinámica

Una de cal y otra de arena. El conjunto azulgrana no es capaz de alcanzar una cierta regularidad en su juego, lo que se traduce en que no ha podido encadenar varios partidos con resultados positivos y con un juego brillante. El Barça llega después de vencer por 2-3 en San Mamés al Athletic de Bilbao en un encuentro que podía haber dejado sentenciado, pero sufrió hasta el final tras un gol de Muniain. Antes no había sido capaz de pasar del empate a uno contra el Eibar.

El Barça de anteriores temporadas se había caracterizado por su solidez defensiva, una diferencia que le había permitido sumar muchos puntos gracias a mantener la portería a cero. Ahora es todo lo contrario y es raro el partido en el que los azulgranas no encajan ningún tanto. De hecho, han recibido 17 goles en 17 citas, una cifra que los sitúa como el equipo más goleado de los seis primeros clasificados. La lesión de Piqué, el nivel tan pobre de Lenglet y la falta de minutos de Umtiti han desembocado en un bagaje defensivo deficiente.

El sistema

Después de casi veinte años con un sistema de juego cuya base era el 1-4-3-3, aunque con diferentes variantes, Koeman ha cambiado el dibujo sobre el terreno de juego del FC Barcelona. El sistema favorito sobre el que se mueve el holandés es el 1-4-2-3-1. Los azulgrana juega ahora con un doble pivote en el que suelen estar De Jong y Busquets o Pjanic. El centrocampista holandés no ha demostrado todavía las cualidades que se presuponían en su fichaje, mientras que el bosnio llegó para dar descanso y el capitán acusa la acumulación de minutos. Todo ello queda latente en un Barça que concede ocasiones fácilmente, es irregular en la creación de juego y sufre sobre el césped.

Pedri está siendo la sorpresa de la temporada en el conjunto azulgrana

La sonrisa en el conjunto culé durante la presente temporada tiene nombre y apellido: Pedri González. El canario es, a sus 18 años recién cumplidos, la gran apuesta del conjunto azulgrana y la esperanza de los aficionados catalanes. Sobre el terreno de juego parece el único de los últimos fichajes que lleva el ADN Barça y habla el mismo idioma que Messi, lo que se traduce en buen juego y ocasiones cuando ambos entran en contacto con el balón gracias a paredes y rápidas conexiones.

Messi

Después de un verano ajetreado en cuanto al famoso burofax y a su mala relación con Bartomeu, el argentino parece que poco a poco recupera su mejor nivel en el césped. Ha encontrado en Pedri al socio perfecto y el canario parece el que más fácil hace que sonría el capitán. Tras el descanso de Navidad, en San Mamés dejó dos goles marca de la casa y dos tiros al palo.