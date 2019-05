Rubén Torrecilla: “Los escudos son importantes pero al final son once contra once”

Como “sobresaliente”. Así definió el choque el técnico del Granada CF juvenil al término del encuentro. Para el que fuera jugador de la entidad rojiblanca, su equipo hizo un partido “muy completo tanto a nivel ofensivo como defensivo, con balón y sin él ante un rival que tiene muchas variantes”.

Elegidos

El preparador nazarí señaló que el Barcelona es un grupo de jugadores “elegidos no sólo de España sino del extranjero y no es fácil defenderse de equipos con este potencial ofensivo”, lo que le llevó a mostrarse “muy contento” por el trabajo de sus jugadores. Para Rubén Torrecilla la clave fue “inculcarle a mis futbolistas que los escudos sí son importantes pero en el fondo son once contra once sobre el campo, que es donde se tiene que demostrar que un equipo, a priori inferior, puede imponerse a uno superior”.

Para el entrenador extremeño lo que más le gustó a su equipo fue “la presión alta en campo rival para que no sacaran el balón cómodamente”, aunque reconoció que “ellos tienen mucha determinación arriba y en tres veces que han llegado nos han marcado dos goles”. En cualquier caso, se sintió “orgulloso” del trabajo realizado por sus jugadores.

Sin Isma Ruiz

De cara al choque de vuelta en el que no podrá contar con Isma Ruiz al estar concentrado con la selección sub 18, Torrecilla no quiso darle mayor importancia pues “hemos tenido bajas durante toda la temporada por ir convocado con el filial como el propio Isma, Castillo, Pepe o Dani Moreno. Aquí jugadores importantes son todos, tanto los que juegan como los que no y lo llevo diciendo toda la temporada porque los que participan menos aumentan el nivel del resto”. De ahí que sentenciara: “Hay que seguir compitiendo e intentar ganar en la Ciudad Deportiva del Barcelona”.