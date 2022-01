La afición del Granada CF ya quiere a Robert

Que el Granada CF es cada vez más competitivo es algo que salta a la vista. El mal arranque de temporada, con tan sólo tres puntos de 21 posibles provocó que en torno a la entidad fueran muchas las dudas. Incluso en el seno del club se planteó un recambio en el banquillo aunque de puertas para fuera se quisiera dar una imagen de confianza en la labor de Robert Moreno.

Pero todo cambió en la octava jornada. Se logró la primera victoria del curso ante el Sevilla y desde entonces la dinámica no puede ser más positiva. Unos resultados que han provocado que aquellos que pitaban al técnico ahora le aplaudan. Los que renegaban del catalán guarden silencio y los que pedían su dimisión ya no son tantos. En un mundo tan resultadista como el fútbol, donde cuando las cosas vienen mal la primera mirada va dirigida al banquillo porque es lo más fácil, a veces un poco de paciencia no viene mal.

Querido

En una reciente rueda de prensa tras un duelo en Los Cármenes, se le preguntó al ex seleccionador nacional que qué tenía que hacer para que la afición granadina lo quisiera. Moreno contestó que es algo que no depende de él y que se centra en trabajar y punto. Como a todos en su puesto de trabajo, aunque no siempre es así, gusta que se valore la labor que se realiza. Pero esa tendencia ha ido cambiando con el paso del tiempo. De los pitos cuando se citaba su nombre por megafonía cuando se daban las alineaciones se ha pasado a ser aplaudido.

El pasado sábado cuando se retiró por el túnel de vestuarios tuvo que saludar y ya son muchos los que se arrepienten de no apoyarlo en su momento. Y ha sido así gracias, únicamente a los resultados. Pero también a que ha sabido pedir disculpas cuando se ha equivocado. Además, ha rectificado y se ha sabido adaptar a los recursos que tiene en la plantilla. Todo ello ha provocado que ya no se discuta a Robert Moreno, que ha pasado de ser poco menos que el peor entrenador que ha pisado Granada a ser querido. Cosas del fútbol.

Récord

No sólo Diego Martínez ha batido récords al frente del Granada CF. En medio año el técnico de Hospitalet también comienza a mejorar los números de otros entrenadores que han pasado por la entidad. Pero nadie había logrado puntuar en los dos partidos que los rojiblancos han disputado en liga con el FC Barcelona. Además de igualar la mejor racha de encuentros sin perder en Primera, que databa de la campaña 1968-1969, el tanto de Antonio Puertas en el minuto 89 que hizo estallar el estadio del Zaidín permitió marcar en cada uno de los diez encuentros que hasta el momento se han jugado en casa. Como dijo en la rueda de prensa posterior Robert Moreno “no vengo a mejorar los datos, quiero pasar a la historia por lograr la permanencia”. Y es que ese sigue siendo el objetivo. Por cierto, cada vez más cerca. En torno a quince puntos necesitarían para alcanzarla. Una empresa más que factible teniendo en cuenta que restan 18 encuentros por jugar.

Bendito problema

Si el coronavirus lo permite, el técnico va a contar próximamente con casi todos sus efectivos disponibles salvo próximas lesiones. Ante el Barça reapareció Domingos Duarte tras más de tres meses alejado de los terrenos de juego. Montoro también regresó y únicamente restan por recuperarse Rochina que podría estar disponible para el próximo encuentro de liga, y Arias al que su lesión muscular lo va a alejar un tiempo. Además, Álex Collado ya debutó ante su ex equipo y podría llegar algún integrante en el mercado de invierno. Pese a que en su presentación como técnico Robert Moreno señaló que le gustan las plantillas cortas, la irrupción de los jugadores de la cantera como Torrente o Isma Ruiz, además de Butzke, ha hecho que cada vez cuente con más efectivos lo que supone un ‘problema’ que todos los entrenadores quisieran tener.

Amplio descanso

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Eso deben pensar en el cuerpo técnico teniendo en cuenta que debido a la disputa de los octavos de final de la Copa de Rey y la celebración de la Supercopa de España, el próximo fin de semana no habrá jornada. En un principio el duelo ante el Getafe se iba a disputar el martes 18 pero finalmente LaLiga lo ha pasado al jueves 20, por lo que los rojiblancos van a tener doce días para preparar el duelo ante los madrileños. Ahí es nada.

El patrocinador

Hay cosas en el Granada CF que sorprenden. Una de ellas ocurrió una hora y 35 minutos antes del inicio del choque ante el FC Barcelona. Y fue, nada más y nada menos, que el anuncio del patrocinador principal de la entidad. Sí, ese acuerdo tan necesario para contar con más recursos. Y sorprende porque si en la entidad se quería que pasara desapercibido, lo han logrado. El día en el que viene uno de los mejores equipos del país, se anuncia vía web y, de hecho, la publicidad ya apareció en las camisetas durante el duelo. Lo mismo los responsables de marketing son más listos que la DGT, como dice un amigo, pero no es lo mismo presentar a bombo y platillo el acuerdo, con todos los medios pendientes dejando así a la empresa satisfecha, que hacerlo por un comunicado hora y media antes. Y más, ante una cita importante en la que lo menos importante para el aficionado era si la camiseta de su equipo llevaba o no publicidad ante el Barça. Sin duda es una buena noticia para el club, independientemente de lo que vaya a ingresar, pero quizá se podía haber mejorado su puesta de largo.