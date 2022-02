Víctor Chust: “El partido ante el Granada CF será una final y una dura batalla”

El central del Cádiz CF Víctor Chust señaló que el partido ante el Granada CF del próximo lunes en el Estadio Nuevo Los Cármenes (21:00 horas) “es una final y nos quedan trece finales. El Granada CF está encima nuestro en la tabla clasificatoria y es un equipo difícil en casa, pero lo daremos todo en una dura batalla”.

El zaguero considera que el cuadro cadista está buscando con trabajo que la suerte sonría al equipo y cambie esa dinámica que tanto cuesta de plasmar en triunfos. “Nos está faltando esa pizca de suerte que otros equipos están teniendo o han tenido. Con el trabajo diario y lo que estamos haciendo en los partidos entrarán los goles, luego ya vendrán todos seguidos”.

Nuevo técnico

Su rol en el cuadro amarillo ha cambiado porque parece que desde la llegada del nuevo entrenador tiene un papel de mayor protagonismo. “Estoy muy contento con mi progresión, creo que se refleja en los partidos. Soy joven y tengo mucho que mejorar. Voy mejorando poco a poco, estoy muy contento porque me están dando la oportunidad de demostrarlo en cada partido”, explicó.

Sobre el estado actual del Cádiz CF, lanzó la siguiente reflexión: “Me encuentro cómodo en el equipo, creo que el otro día nos salió un buen partido en el que merecimos ganar. La verdad es que estoy contento con los partidos que nos están saliendo, tanto en lo individual como en lo colectivo”.

Adaptación

Víctor Chust analizó la cuestión personal. “El cambio de entrenador ni me ha venido mejor ni peor, pero es cierto que me siento con más confianza. Con Cervera tenía muchas cosas que aprender, me costó algo más la adaptación, y con esos conceptos que aprendí, y los que estoy cogiendo ahora con Sergio, creo que he crecido de principio de temporada al presente. Tuve oportunidades antes, pero el míster está apostando algo más por mí. Estoy muy contento con él. Intento devolverle en el campo la confianza que deposita en mí. Estoy muy contento en lo personal, estoy realizando buenos partidos”.