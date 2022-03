El Granada CF y cinco equipos más, implicados en la lucha por no descender a Segunda

La victoria del Granada CF en Mendizorroza ante el Alavés quedó un tanto minimizada con el triunfo del Cádiz frente al Villarreal en el Nuevo Mirandilla. Aunque al término de la jornada 29 los rojiblancos cuentan con un punto más de ventaja con respecto al descenso que cuando concluyó la jornada 28, los tres puntos que sumaron los gaditanos aprieta la zona de abajo de la tabla clasificatoria.

En principio son seis los equipos implicados pero algunos como el Elche o el Rayo Vallecano, próximo rival de los rojiblancos, no se pueden relajar. Sobre todo los vallecanos, que suman diez jornadas sin ganar y en esta fase de la competición mantener una mala racha abierta de ese tipo no es precisamente la mejor estrategia. Sobre todo porque en la recta final de la competición se suelen dar resultados, en ocasiones, inesperados fruto de lo que se juegan unos y la relajación de otros con los objetivos ya conseguidos.

Distintas situaciones

Restan nueve jornadas y el calendario de los conjuntos implicados invitan, a priori, al optimismo en algunos casos. Pero más allá de lo que hagan los rivales, lo importante es que el Granada CF encara el esprint final dependiendo de sí mismo. Getafe, Cádiz, Mallorca, Alavés y Levante, además del Granada CF, son los equipos implicados. Todos ellos en situaciones dispares pero con la única meta de eludir, a final del mes de mayo, las tres plazas directas que les condenarían a LaLiga Smartbank al cierre del curso. Con todo lo que ello supone ya no sólo a nivel deportivo sino también económico.

Los seis últimos de la clasificación están concentrados en diez puntos -de los 29 del Getafe a los 19 del Levante-, aunque la línea que separa actualmente la salvación del abismo está fijada en los 27 que suma el Cádiz, cuarto por abajo. Más arriba están el Elche y el Rayo, con 32 puntos. Salvo que sufran un descuido prolongado, parecen fuera de peligro.

El Granada CF tiene por delante cinco duelos en casa y cuatro salidas complicadas

Cuando llega el final de campaña son muchas las cábalas que se hacen en torno a la cantidad de puntos necesarios para lograr la salvación. No siempre es la misma cifra y en la última década ha ido variando. Se suele decir que con 40 un conjunto se salva y es que unicamente en dos casos se necesitó esa cifra o más. El Granada CF de la temporada 2011-2012 tuvo que sumar 42 en un agónico final en Vallecas en la que descendió finalmente el Villarreal, y el Almería en la 2013-2014 con 40. Hubo otro año, en la 2017-2018, en la que el Leganés sumó 43 pero es que el tercero por la cola tan sólo sumó 29 puntos (Deportivo de La Coruña).

El Getafe, sin ganar fuera

De los seis equipos implicados, el Getafe es el que tiene más ventaja que ninguno, pero son sólo tres puntos por encima del Mallorca, antepenúltimo. No ha ganado ninguno de sus últimas seis citas del torneo, con dos derrotas y cuatro empates, y con un déficit: no ha vencido como visitante en toda la competición. Es el único que no lo ha hecho, ya con 15 salidas disputadas. Le quedan cuatro encuentros más fuera de su terreno (Real Madrid, Celta, Osasuna y Elche) y otros tantos en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Mallorca -su único duelo directo contra una adversario en la misma competencia que él por la permanencia-, Villarreal, Betis, Rayo Vallecano y Barcelona.

El Granada CF tiene que afrontar una recta final en la que, en casa, se medirá a Rayo Vallecano, Levante, Celta, Athletic Club y Espanyol, mientras que a domicilio deberá visitar al Sevilla, Atlético de Madrid, Mallorca y Betis. Lo normal es que se juegue la permanencia con su público.

El corte del descenso lo marca el Cádiz. Tan sólo ha perdido dos de sus ocho partidos desde la llegada del entrenador Sergio González. Tiene perdido el average particular con el Getafe y el Mallorca, ganado con el Levante, empatado con el Granada CF y pendiente de decidir con el Alavés.

Con el equipo vitoriano cerrará la temporada en el estadio de Mendizorroza. Antes, jugará en el Nuevo Mirandilla con el Betis, Athletic, Elche y Real Madrid; y fuera frente al Valencia, Barcelona, Sevilla y Real Sociedad. Su calendario es muy complicado por todo lo que se juegan sus rivales, casi todos ellos en busca de la plaza europea.

El Mallorca

Por lo que se refiere al Mallorca, acumula seis derrotas consecutivas, y suma en las últimas doce citas ligueras dos triunfos por diez derrotas. Cuenta con tres duelos directos por la salvación contra el Getafe, el Alavés y el Granada CF. El primero como visitante; el segundo y tercero en casa. También jugará contra tres de los cuatro primeros: el Atlético de Madrid en Son Moix, el Barcelona en el Camp Nou y el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Las visitas al Espanyol, Elche y Osasuna, además de recibir al Rayo Vallecano, completan el calendario del Mallorca que, por ahora, tiene a su favor un enfrentamiento particular, ante el Cádiz, y otro en contra, ante el Levante.

En cuanto al Alavés, penúltimo a cinco de la salvación. Su situación deportiva no es fácil y más tras caer en casa ante el conjunto de Rubén Torrecilla. No ha ganado ninguno de sus últimos cinco choques de la Liga y, aún más inquietante, sólo ha sido capaz de vencer uno de sus dieciséis encuentros más recientes del campeonato.

Algunos como el Levante o el Cádiz cuentan con un calendario durísimo

Es el equipo con más duelos directos por disputar en las últimas nueve fechas, con tres (Mallorca fuera y Levante y Cádiz como local). Eso sí, es el conjunto que menos partidos afronta contra los cuatro primeros de la clasificación, con sólo uno, frente al Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano el próximo 2 de abril.

El colista

Por último, el Levante necesita un milagro para salvarse. Aunque ha mejorado sus prestaciones con victorias a domicilio ante el Atlético de Madrid o en casa con el Elche, ha sumado uno de los últimos nueve puntos en juego y esta a ocho de la permanencia con nueve duelos por disputar. A ello, tiene que sumarle un calendario de suma complejidad, porque le queda jugar contra el Barcelona, Sevilla, Real Sociedad y Villarreal, en casa, y frente al Real Madrid, lejos del estadio Ciudad de Valencia.

El resto de sus citas son frente a Valencia y Rayo, además de los duelos directos con el Granada CF, a falta de siete jornadas, y el Alavés, en la última. Y por si fuera poco, tiene perdido el diferencial en sus enfrentamientos con el Getafe y el Cádiz aunque lo tiene ganado frente al Mallorca. Con los rojiblancos cayó en casa por 0-3 y aún debe jugárselo contra el Alavés. Su mal inicio es más que probable que lo lleve a Segunda División.