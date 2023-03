El Granada CF, en el corte bueno de la clasificación de Segunda División

Restan trece jornadas para el final de la temporada regular en LaLiga SmartBank y, poco a poco, se va aclarando qué equipos van a pelear por el ascenso directo y disputar el play off y qué otro grupo de conjuntos tratarán de luchar por no descender.

El gran ritmo de puntuación impuesto por los cinco primeros clasificados, que apenas fallan, ha hecho que se haya producido un corte considerable con respecto al séptimo clasificado. En la actualidad, hay cinco escuadras en otros tantos puntos que pugnan por las dos plazas que dan derecho a jugar la próxima temporada en Primera División.

Alto ritmo de puntuación

Primero y segundo son la Unión Deportiva Las Palmas y el Levante. Los canarios tan sólo han perdido un partido en las últimas quince jornadas en las que han sumado 30 puntos, uno más que el Granada CF y uno menos que los levantinistas, que podría completar una vuelta entera (21 partidos) sin conocer la derrota si no caen este sábado en Huesca.

Al acecho se encuentran Deportivo Alavés y Eibar, a un punto del ascenso directo, y el conjunto de Paco López, que se encuentra a tres. Salvo el cuadro eibarrés, el resto de los cuatro no han perdido en las últimas seis jornadas, lo que demuestra que la pelea será encarnizada hasta el 28 de mayo que es cuando está previsto que termine la temporada.

Los perseguidores

Eso ha hecho que los equipos perseguidores a ese quinteto de cabeza tengan muy difícil recortar distancias. Aguanta el tipo el Albacete Balompié, uno de los rivales a los que se deberán enfrentar los rojiblancos en este mes de marzo. Se encuentra a cuatro puntos del Granada CF y a siete de la segunda plaza, pero cuenta con un colchón de dos unidades con respecto al Burgos CF que es el primer aspirante a entrar en los puestos de promoción.

Precisamente los burgaleses son el próximo rival de los granadinistas de forma que si se logra el triunfo en El Plantío, además de ganarle el average particular pues en el Estadio Nuevo Los Cármenes cayeron por 1-0, lo dejarán a nueve puntos más el diferencial entre ambos equipos ganado. Muchas menos opciones tienen Cartagena y Leganés, a seis y siete puntos respectivamente de la zona de play off, y que no han podido aguantar el alto ritmo de puntuación de los cinco primeros clasificados.

Pelea por no bajar

Por la zona baja de la tabla la situación en muy similar sobre todo con respecto a los tres equipos que ocupan las últimas plazas. El Ibiza de Lucas Alcaraz ya se encuentra a trece puntos de la salvación que marca el Racing de Santander. A once se encuentra el Lugo y a ocho el Málaga CF, que tras su derrota en Los Cármenes, dio un paso atrás en sus aspiraciones de permanencia. Completa el cuarteto de equipos que a día de hoy descenderían a Primera RFEF la Ponferradina que está a cuatro unidades de los santanderinos.

Zona de nadie

Sin embargo, equipos como el Real Zaragoza, Mirandés, Oviedo e incluso el Andorra no se pueden relajar porque en las últimas diez jornadas en Segunda División se suelen dar remontadas imprevistas. Sobre todo porque cuando los conjuntos desahuciados, con poco que perder, arriesgan para sumar de tres en tres en busca de cumplir con el objetivo de permanecer en la categoría un año más.

Y es que los expertos en la categoría afirman que el objetivo es estar vivo, en función de la meta de cada entidad, en el último tramo de la competición que es cuando los equipos se juegan su futuro. Una situación en la que se encuentra el Granada CF, al acecho de los dos primeros clasificados. En la campaña del ascenso a Primero en la campaña 2018-2019, a estas alturas de curso, el entonces conjunto entrenado por Diego Martínez estaba segundo con 56 puntos, con seis de ventaja con respecto al tercer clasificado, el Málaga. El actual equipo de Paco López tiene cinco guarismos menos pero en aquella ocasión no había tanta igualdad como actualmente.