El nuevo Consejo de Administración del Granada CF SAD hace autocrítica en la Junta

La primera aparición pública de Sophia Yang ante los medios de comunicación, allá por el 2 de junio en la presentación de Alfredo García Amado como director general y de Nico Rodríguez como responsable de la parcela deportiva, clarificó quien era, en realidad, el propietario del Granada CF. Y no era Rentao Yi, el presidente puesto a dedo por la empresa DDCM, la dueña de la mayoría de acciones que previamente nombró a Jiang Lizhang como máximo responsable. Pero Yi, al que sólo se le vio en foto en Granada, dejó este miércoles de ser el presidente de la entidad nonagenaria.

Fue tras la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebró en el Estadio Nuevo Los Cármenes a la que acudieron dos representantes de la Asociación Granadinista 5001, Mariano de Damas y José Guerrero, la citada Yang, el abogado Javier Aranguren como invitado al ser el representante de la sociedad mayoritaria, además de los empleados del club en materia jurídica.

En contra

Del cónclave, la principal conclusión que se sacó fue que la empresa china propietaria del club ha decidido situar al frente de la entidad a su empleada Sophia Yang. Una decisión a la que se llegó pese a que los representantes de los pequeños accionistas votaron en contra. Pero, como en el resto de asuntos, su decisión suele ser testimonial pues el accionariado corresponde, prácticamente en su totalidad (98%), a DDCM.

La Asociación 5001 mostró su descontento con la gestión de los actuales dirigentes

No obstante, el presidente y secretario de 5001 quisieron manifestar de esta forma su malestar por la gestión de los actuales mandatarios, que han llevado al cuadro granadino a LaLiga SmartBank por segunda vez desde que compraron la Sociedad Anónima Deportiva.

Adiós a Yi y Yu

Del orden oficial del día se cumplió poco, como viene siendo habitual, al solicitar el cese del anterior Consejo de Administración del que salen Rentao Yi y Yu Lingxiao, otro desconocido, por lo que tan sólo quedaba Sophia Yang y toda entidad debe contar con una persona física al frente, de ahí el nombramiento de la que era consejera. Sube así un escalón y se estrenó pidiendo perdón a los pequeños accionistas asumiendo la responsabilidad, al igual que en la rueda de prensa de primeros de junio.

Sin 'granadinización'

De Damas y Guerrero solicitaron una ‘granadinización’ del Consejo que finalmente no contará con la presencia de Pepe Macanás, que seguirá ejerciendo funciones de representación institucional pero no como integrante de la cúpula rectora. El presidente de la Asociación 5001 declaró que “queremos al Granada CF y de las tres personas del Consejo de Administración, dos personas van a estar fuera y no van a tener ninguna vinculación con Granada y serán para todos unos completos desconocidos. Es, por tanto, una política continuista de lo anterior cuyo resultado no ha sido precisamente bueno, de ahí nuestra negativa en la votación”.

La Asociación 5001 emitió el siguiente comunicado oficial:

La idea de 5001 era “tratar de conseguir reclutar a gente que sepa de fútbol y que tenga una vinculación con la ciudad y la sociedad granadina como tienen otros equipos de Primera y Segunda División”. Además, les trasladaron los distintos asuntos que los miembros del sindicato accionarial trataron en su asamblea previa del pasado martes. No obstante, confían en que “la nueva estructura de profesionales que han contratado revierta esta situación. Es nuestra esperanza”, sentenció.

Autocrítica

En el encuentro, obviamente, hubo autocrítica por parte de los actuales gestores. No era para menos. Los resultados deportivos mandan y no se puede sacar pecho desde que se decidió que tanto Antonio Fernández Monterrubio como Fran Sánchez y Diego Martínez no siguieran comandando la nave rojiblanca en sus distintas parcelas. Hoy, el nuevo director general de la entidad, Alfredo García Amado, tendrá un desayuno de trabajo con los medios de comunicación en el que se podrá conocer más de la actualidad en materia de jugadores, límite salarial, campaña de abonos y demás aspectos que interesan a los aficionados.