Diego Martínez tenía muy claro en el Camp Nou qué delantero sacar de inicio el pasado domingo ante el FC Barcelona. Ante la imposibilidad de contar con Carlos Fernández este próximo sábado frente el Sevilla FC debido a la famosa ‘cláusula del miedo’ que suelen poner los equipos en los contratos de cesión de jugadores, estaba claro que el hispalense sería titular ante los de Quique Setién.

Con el puesto de ariete definido, y ante todo un Barça que por sus características de juego suele someter a su rival a base de circulaciones constantes del esférico, no tenía mucho sentido formar con dos ‘9’. Sobre todo porque más que generar peligro lo que se conseguiría sería que ambos se desgastaran en exceso teniendo en cuenta, además, el calendario de partidos que tiene el Granada CF en este arranque de 2020, y la escasez de efectivos con las que cuenta el cuerpo técnico debido a las numerosas lesiones que azotan esta campaña al plantel.

Banquillo

No tuvo que ser fácil para el técnico vigués dejar a Roberto Soldado en el banquillo y, debido a las circunstancias que se dieron tras la expulsión de Germán, no darle ni un solo minuto al valenciano. Su pasado madridista y carácter no fueron argumentos suficientes para que el entrenador rojiblanco terminara contando con él. El vigués tenía claro que será fundamental en el Sánchez Pizjuán pues tan sólo cuenta con él como referencia ofensiva, al no disponer de Carlos Fernández, que forzó la quinta amarilla ante los azulgrana, y haberse marchado Adrián Ramos.

Quizá por ello, sorprendió aún más que ante el Badalona en Copa del Rey, Soldado formara en ataque con el joven punta sevillano. Una clara apuesta desde el banquillo con el objetivo de ir a por la eliminatoria desde el primer momento. Pero lejos de actuar relajado, el ‘9’ del Granada CF volvió a demostrar que la Copa se le da bien. De hecho, tras Aarón y Álex Martínez, que lo han jugado todo en el torneo del KO, Ramón Azeez, José Antonio Martínez y Antonio Puertas, es el que más minutos ha disputado. Un total de 234 minutos siendo junto a Puertas el más utilizado de los habituales en la LaLiga Santander.

Al margen del tiempo que ha estado el ex del Valencia en el terreno de juego, sus prestaciones han servido, y mucho, para que su equipo haya accedido a los octavos de final. Dos partidos ante rivales de Tercera División y uno frente a un Segunda División B en los que la principal atracción en la afición era él, al ser el más conocido de la plantilla rojiblanca. Duelos en los que ha demostrado una vez más su compromiso.

El ex del Fenerbahçe es el único delantero que tiene el técnico de cara al duelo en Sevilla

Su participación ha sido decisiva y los datos están ahí. Ante el Hospitalet, en el que no estaba previsto que jugara tantos minutos, salió al terreno de juego por la lesión de Yangel Herrera y fue clave al anotar el segundo tanto que llevó el choque a la prórroga a once minutos del final tras centro de Machís. Incluso, antes del tiempo extra, pudo hacer el 2-3 pero el cuero se paseó por la línea de gol y, finalmente, el portero catalán logró despejar el esférico. Por si fuera poco, en el 94’ tuvo una doble ocasión. En primera instancia se topó con Aliaga, y después disparó desviado.

Asistente

Sin embargo, ha sido en las dos últimas eliminatorias en las que ha sacado a relucir una de las facetas en las que más está brillando desde su llegada a Granada: las asistencias. Frente al Tamaraceite realizó una gran jugada individual que culminó con un centro casi sin mirar al punto de penalti donde estaba Puertas, que anotó el único tanto del encuentro que llevó a los de Diego Martínez a los dieciseisavos de final.

Nada egoísta

Por último, el pasado miércoles en Badalona volvió a dar otro pase de gol, demostrando una gran calidad al tocar de espuela para que su amigo Ismail Köybasi abriera el marcador a los dos minutos de partido. Dos asistencias a las que hay que sumar las tres que suma en la competición liguera logradas ante el Villarreal en la primera jornada, el Leganés y el Real Mallorca y que demuestran que se trata de un goleador que con el paso del tiempo ha aprendido a no ser tan egoísta. Y encima, en los encuentros coperos jugando en campos de césped artificial con todo lo que ello conlleva para los futbolistas profesionales al no estar acostumbrados a dicha superficie y más el valenciano a sus 34 años.

Único punta

Si no ocurre nada de aquí al sábado, Soldado saldrá de inicio en el Sánchez Pizjuán ante la escasez de delanteros que tiene el Granada CF. Se espera que en el mercado invernal llegue un jugador más que apuntale el ataque nazarí pero más allá de ello, la Copa está demostrando que al fichaje estrella de esta temporada de la octogenaria entidad no se le caen los anillos por bajar al barro y pelearse con quien haga falta. Un ejemplo para sus compañeros que, lejos de enfadarse por no jugar en el Camp Nou, se reivindicó una vez más en el torneo copero.