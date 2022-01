Robert Moreno: “No ha sido nuestro mejor día”

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, no se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo en el partido que los enfrentó al Elche. El técnico catalán admitió en la rueda de prensa posterior al encuentro que no fue el “mejor día” de los suyos y que no pudieron “estar fluidos con el balón”. Añadió que, pese a la expulsión de Diego González al comienzo del segundo periodo, “peligró el resultado en un partido muy disputado”.

“Siempre que te quedas con un jugador más durante tanto tiempo esperas sacar provecho de ello”, continuó. Siguió mostrando su disconformidad al expresar que no tuvieron “buenas sensaciones”. “Nos faltó claridad, el Elche hizo varias transiciones peligrosas y pudieron marcar. La gente bajó un poquito, lo que generó más igualdad”, agregó.

Lo positivo

Aunque no se consiguió sacar tres puntos del Martínez Valero, valoró como “bueno” el empate ya que así se suma “otra jornada más sin perder” siendo esta la sexta de forma consecutiva. Agregó que este resultado sirve para “mantener la distancia” con el conjunto ilicitano, lo que destacó como “la parte positiva”. “Veintitrés puntos a mitad del curso cuando el objetivo fijado es la salvación son buenas cifras”, comentó.

Al ser cuestionado por la polémica actuación arbitral en un partido marcado por tres acciones concretas, contestó que hay que “dejar al árbitro” hacer “su trabajo” ya que “su tarea es muy difícil” y “seguro que cada uno tenemos un diferente punto de vista”. “Debemos centrarnos en la parcela que sí controlamos, que es la de jugar”, sentenció.

También tuvo tiempo de hablar sobre a falta de frescura tras el regreso del equipo de las vacaciones navideñas: “sí se notó la falta de entrenamientos, especialmente en la fluidez. El Elche llevaba algunos días más que nosotros debido a nuestro calendario”. “Analizaremos en profundidad y con tranquilidad este empate. Generamos ocasiones, quizás debíamos haber hecho más. Pero, de marcar un gol, no estaríamos hablando de ocasión perdida”, explicó.

Neva

De Neva, afectado por el Covid-19 dijo lo siguiente: “estuvo trabajando físicamente, probó en el entrenamiento y se encontraba bien. Es uno de los casos que puede permitirse no entrenar y volver con mucha fuerza”.

Finalizó sus declaraciones comentando que tenían pocos cambios en la faceta ofensiva, siendo la única sustitución posible la del canterano Butzke o Soro, que fue el jugador elegido al final. “El cambio de Quini lo hicimos por la tarjeta”, dijo.