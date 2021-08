El Granada CF abre el plazo para obtener entradas de cara al duelo ante el Valencia

El Granada CF ha abierto para sus abonados el plazo de solicitud de entradas de cara al encuentro del próximo sábado en Los Cármenes ante el Valencia CF. Al igual que ocurriera en el duelo de presentación ante el Málaga, la entidad se ha visto obligada a realizar un sorteo entre sus fieles debido a las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía debido a la pandemia por Covid-19 existente.

Los abonados, que tienen hasta este miércoles a las 20:00 horas para solicitar los tickets, deberán inscribirse previamente para solicitar su asistencia a través de un formulario en la web del club. No obstante, aquellos abonados que no adquiriesen su abono mediante plataforma online podrán realizar la gestión de su solicitud en las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Trámite importante

Este trámite es importante debido a que la inscripción de la solicitud será requisito esencial para tener derecho a la compensación en caso de no ser agraciado. Por tanto, aquellos que no inscriban su solicitud de acceso perderán su derecho a la compensación del partido correspondiente. La entidad ha previsto en su plataforma la realización de solicitudes de acceso conjuntas, formando grupos de hasta un máximo de tres abonados en un mismo formulario a efectos de optar a localidades consecutivas aunque no se garantiza que la ubicación sea la correspondiente a la que indica el abono. Ya en el trofeo hubo mucha polémica al ubicar a abonados de Tribuna en un fondo y viceversa. Será el jueves cuando los afortunados reciban la notificación en caso de ser agraciados.