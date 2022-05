La permanencia del Granada CF de Aitor Karanka pasa por Los Cármenes ante el Espanyol

Llegó el día. Transcurridas 37 jornadas de competición en LaLiga Santander, el Granada CF deberá esperar a la última para cerrar su continuidad en la categoría una temporada más. Sería, de lograrlo, el tercero consecutivo y el décimo en una docena de años. Un objetivo que está costando mucho alcanzar pero que, al menos estadísticamente, está más cerca que en otras ocasiones.

Los rojiblancos rozaron la permanencia el pasado domingo pero el tanto de Abdón Prats para el Mallorca en tiempo de descuento provocó que se tenga que jugar a una carta la salvación en su casa, con su gente y ante el Espanyol de Barcelona. Hace un mes pocos imaginaban llegar a la fecha final como opciones pero la llegada de Aitor Karanka al banquillo de los granadinos ha cambiado la imagen y, sobre todo, el juego del equipo.

Opciones

En el Benito Villamarín mereció más pero le faltó pegada. Esa que le sobró en Son Moix pero que no apareció en Sevilla. Sin embargo, la dinámica es otra. En la ciudad se respira cierto optimismo y eso, teniendo en cuenta la idiosincrasia de Granada, no se sabe si es bueno o malo. Y se basan ya no sólo en las opciones matemáticas que hay, que son muchas, sino en el rival que tendrá enfrente.

A Los Cármenes llega un Espanyol sin nada en juego a nivel deportivo pero sí económico. Porque no es lo mismo quedarse duodécimo si gana pues superaría al Rayo Vallecano, que decimocuarto. La posición en la tabla influye a la hora de premiar al club y, en concreto, son 1,8 millones de diferencia entre uno u otro puesto. No obstante, la situación en la que llega el cuadro perico a la instalación del Zaidín no es la idónea. Ha ganado un partido de los últimos ocho, y empatado dos pero las sensaciones que ha ofrecido no han sido las mejores. Tanto que, cuestiones internas al margen, el que fuera el técnico del ascenso, Vicente Moreno, fue destituido a dos jornadas del final de la Liga junto al director deportivo de la entidad, Rufete.

El cuadro catatán ha ganado sólo un partido de los últimos ocho y empatado dos

Además, Raúl de Tomás, su máximo goleador y tercero del campeonato con diecisiete tantos, no estará en Granada al ver la quinta cartulina amarilla en la penúltima jornada y ser sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones. Su referente ofensivo no jugará y eso para Karanka debe ser un alivio aunque el preparador vasco no se fía. No hay nada peor que un equipo relajado sin la necesidad de sumar para soltarse y dar su mejor versión. Luis Blanco, entrenador del filial, se hizo cargo del cuadro catalán y en su estreno en casa empató a uno con el Valencia.

De las 27 probabilidades que hay de descenso, al jugárselo tres equipos (Cádiz, Mallorca y Granada CF), los rojiblancos bajarían en tan sólo tres. Si ganan, se logrará la permanencia al depender de sí mismos. Ahora bien, si empatan, descenderían siempre y cuando gaditanos y mallorquines ganen. Tienen que hacerlo ambos. Los otros dos supuestos que daría con los granadinos en LaLiga SmartBank-Segunda División se darían en caso de derrota. Si pierde, el Mallorca gana y el Cádiz suma al menos un punto bajaría de categoría. En concreto, cuenta con un 11% de opciones de bajar, por el 30% de los de Javier Aguirre y el 59% de los de Sergio González.

De sí mismos

Al margen de los números, que pueden servir de referencia, en un partido de fútbol pueden ocurrir muchas circunstancias. Por ello, Karanka y los suyos quieren no estar pendiente de nadie y sacar los tres puntos para celebrar la continuidad en la máxima categoría del fútbol español. Y lo hará con más efectivos que ante el Betis salvo las bajas ya conocidas de Carlos Neva, Raúl Torrente y Rochina además de Montoro y Dani Raba.

Machís podrá jugar mientras que Gonalons será duda hasta última hora

Una de las dudas será comprobar si Darwin Machís está para jugar de inicio. El técnico señaló en la previa que está “al 100%”. Ha entrenado durante la semana y podría ser su último partido con la camiseta rojiblanca. En situación parecida está Maxime Gonalons, otro que podría despedirse de su actual equipo aunque tiene contrato para la próxima campaña y que está siendo cuidado con muchos mimos dada su importancia. Su presencia en el eje está siendo fundamental.

Dudas

Porque Karanka tiene claro qué equipo pondrá en liza. En la zaga, podrá formar con Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte y Sergio Escudero. También está disponible Germán y Arias, que estuvo bien en Sevilla. En el eje, Gonalons y Milla son fijos y por delante Álex Collado. En la derecha, Puertas y Uzuni se jugarán un puesto y en la izquierda, en función de la posición de Luis Suárez, quien lo ocupe podría estar más abierto. Si el colombiano parte desde la zona izquierda, Jorge Molina sería la referencia. Pero se podría reservar al veterano delantero para situar a Suárez en punto y que desgaste los centrales rivales. Eso haría que, bien Machís o Uzuni, jugaran en el flanco izquierdo. Alternativas hay y sólo el técnico vasco sabe que jugadores empleará. Por su parte, Luis Blanco no podrá contar con Keidi Baré, Manu Morlanes y el lateral Pedrosa por lesión. El defensa Óscar Gil, por su parte, arrastra molestias y es duda.

Los más pesimistas cuando vieron el calendario de esta campaña que llega a su fin quedaron satisfechos con el rival de la última jornada en el caso de tener que jugarse algo. Ese día llegó y con el apoyo de Los Cármenes, que presentará un lleno, se espera que la historia del Granada CF en LaLiga Santander continúe pese a todos los problemas que ha habido durante el curso.