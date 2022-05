El Granada CF femenino dice adiós a la temporada con una derrota en Albacete

El Granada CF femenino dio por concluida su temporada con derrota ante el Albacete Fundación por 3-2, que remontó en el último cuarto de hora un 0-2.

Las de Roger Lamesa, que jugarán la próxima temporada en la nueva Primera RFEF y lo harán sin Elo y Adriana Cuadros que disputaron su último encuentro como rojiblancas, dieron la cara ante un equipo que se jugaba su presencia en la categoría que se creará el curso que viene. El choque fue muy equilibrado, siendo las granadinas las que gozaron de las mejores ocasión en el primer acto. Fue Postigo a centro de Raquel la que pudo adelantar a su equipo pero Laura Sánchez, portera albaceteña, mandó su remate a córner (23’).

Raquel protagonista

Siete minutos más tarde, Adriana puso el cuero para Raquel tras un saque de esquina pero el chut de la rojiblanca se fue por encima del larguero. La tercera oportunidad y última antes del descanso la tuvo Elo, que remató al palo a centro de Raquel, que estuvo presente en todas las acciones de peligro de su equipo.

La remontada

Con la entrada de Mascaró por Adriana, el Granada CF siguió generando peligro y en cinco minutos la jugadora recién entrada al verde tuvo dos opciones de marcar que no supo concretar. Pero el premio lo obtuvo Raquel, que adelantó a su equipo en el 61’. Seis minutos más tarde, llegó el segundo tanto rojiblanco obra de Lauri a pase de Raquel. Pero el Albacete no se rindió y recortó diferencias por medio de Laura Ortega a once minutos del final. Las manchegas apretaron y en el 64’ Tania empató la contienda. Una remontada que culminó Mati Martínez en el descuento.