Cita fundamental para el Granada CF femenino ante el filial del Real Betis a domicilio

Tras una semana de receso, el Granada CF femenino vuelve a la competición. Las chicas de Roger Lamesa se miden a domicilio al Real Betis B, conjunto filial de la entidad hispalense que se encuentra en puestos de descenso. Las rojiblancas sumaron antes del parón un punto de seis posibles en dos duelos disputados, de manera consecutiva, en casa. Por tanto, un tercer pinchazo será una malísima noticia para un equipo que ocupa en la actualidad la sexta plaza con diez puntos pero a seis del liderato.

El objetivo del cuadro nazarí es tratar de quedar entre los cuatro primeros y no vencer en tierras sevillanas puede complicar mucho la empresa, teniendo en cuenta que por delante tiene a cuatro equipos más. Además, de los seis duelos, cuatro los ha jugado ante su afición. Pero ahora le llega la fase del calendario más complicada a las granadinistas. En las próximas cuatro jornadas deberán afrontar tres citas lejos de la Ciudad Deportiva, en concreto ante Pozoalbense y Tenerife B, además del choque de este sábado.

Filial atípico

Pese a ello, Lamesa reconoce que su equipo “tiene muchas ganas de volver a la competición y tener buenas sensaciones”. Enfrente tendrá un conjunto que la semana pasada cambió de entrenador y que, según el técnico, “es un filial atípico, con muchas jugadoras sub 23 y que debería tener más puntos de los que tiene”. Por todo ello, considera que el desplazamiento “no será sencillo porque el nivel del rival, a pesar de su clasificación, no va acorde con su rendimiento".

Para el partido, que dará comienzo a las 20:00 horas, el Granada CF recupera a Pamela y Nerea, que regresan de sus selecciones.