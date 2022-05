El Granada CF Femenino viaja a Elche con los deberes hechos

El Granada CF Femenino saltará al feudo del Elche CF (11:00 horas) con los deberes hechos incluso antes de jugar el partido correspondiente a la vigésimo octava jornada del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Las nazaríes han salido beneficiadas del empate a cero en el duelo entre Santa Teresa y Real Unión Tenerife Tacuense adelantado al sábado.

Este resultado certifica de manera matemática la presencia de las rojiblancas en la nueva Segunda Femenina: la Primera División RFEF. Se trata así de una permanencia con aroma a ascenso, pues se trata de una competición totalmente renovada en la que participarán 16 equipos de los dos grupos de la actual Liga Reto.

Dinámicas

Con esta meta conseguida y sin opciones de lograr el ascenso, las jugadoras entrenadas por Roger Lamesa deben basar sus esfuerzos en acabar el torneo regular de la mejor manera posible. Acuden a terreno ilicitano tras lograr una de las victorias más convincentes de la temporada como locales al arrollar por 3-0 a un gran equipo como el UD Granadilla Tenerife B. En dicho encuentro, las rojiblancas dominaron de principio a fin y se vieron beneficiadas por los goles anotados por Raquel, Noe y Patri Mascaró.

El mismo marcador cosecharon, pero en negativo, las jugadoras franjiverdes. El Elche visitó el campo del férreo y temible Alhama y volvieron a casa con un severo y doloroso correctivo (3-0). Mariela, con dos goles, y Violeta, fueron las anotadoras.

Roger Lamesa

Lamesa, técnico del Granada CF, afirmó en la previa del encuentro que van “con la mentalidad de sumar sí o sí los tres puntos” pero siempre “siendo conscientes” de que “el adversario no pone nada fácil por todo lo que tiene en juego”. “Entendemos que es un rival que, y más en su casa, no va a querer dejar escapar puntos” comentó antes de añadir que “desde el principio de temporada hasta ahora, no sólo ha ido mejorando resultados, sino que además ha tenido un crecimiento táctico muy bueno”.