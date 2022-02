El Granada CF da caza al líder y depende de sí mismo para ascender a la Liga Iberdrola

La constancia comienza a dar sus frutos en el Granada CF femenino. Las jugadoras de Roger Lamesa han ido poco a poco picando piedra hasta dar caza al líder del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Las rojiblancas acumulan cuatro partidos sin perder y tienen en su mano acceder al liderato.

De los últimos doce puntos posibles, el cuadro rojiblanco ha sumado diez. Sin embargo su principal rival, el Alhama CF murciano, ha ganado sólo cuatro. En apenas cuatro jornadas son seis los puntos que le ha recortado, lo que le ha permitido meterse, de lleno, en la lucha por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol femenino. El sistema de competición determina que el primer clasificado sube a la Liga Iberdola, el sueño de la entidad que lleva siete años intentándolo tras disfrutar en la campaña 2013-2014 de Primera.

Duelo pendiente

La competición se detiene hasta el próximo 27 de febrero. Sin embargo, las granadinas tienen un encuentro aplazado que lo disputará este jueves ante el filial del Real Madrid (19:30 horas), que se encuentra en mitad de la tabla clasificatoria. De ganar, comandaría la tabla a la espera de que el Alhama celebre el domingo su choque pendiente ante el Castellón.

En cualquier caso, las de Lamesa dependen de sí mismas para ascender. Algo que parecía muy lejano antes de la Navidad. Pero no lo tendrán fácil. En el Puente de Andalucía visitarán al Femarguín canario y en la siguiente cita, se podría jugar gran parte del posible ascenso ante, precisamente, el Alhama. El problema es que las murcianas vencieron en el duelo de la primera vuelta por 4-0, por lo que no será fácil el average particular que podría ser decisivo al final del curso. Pero de lograr el triunfo, aún restarían 33 puntos en juego.

Sin Nerea

La dinámica de los dos primeros clasificados es muy distinta en las últimas semanas. Mientras que las rojiblancas están cada vez mejor, las murcianas no parecen encontrarse en su mejor momento. Una recta final que se perderá Nerea Agüero que se ha roto el ligamento cruzado de una de sus rodillas y que no podrá jugar más esta temporada.