El Granada CF tiene cuatro fichas libres y jugadores en su plantilla que cuentan poco

Que el Granada CF necesita reforzarse es una evidencia. Los resultados y la posición en la tabla clasificatoria de Primera División así lo indican. Además, Matteo Tognozzi llegó para planificar el mercado invernal y el nuevo técnico rojiblanco, Alexander ‘Cacique’ Medina, es consciente de ello. Seguramente le prometieron fichajes antes de firmar el contrato y el uruguayo ya lo ha declarado varias veces en sus ruedas de prensa.

Desde su llegada, el ex de Talleres de Córdoba ha contado con una misma base. En los tres partidos que ha dirigido, tan sólo ha realizado un cambio en sus onces iniciales. Fue el pasado martes ante el Sevilla FC con la entrada de Antonio Puertas por Myrto Uzuni, en la que fue la tercera suplencia del albanés en la temporada. No parece que el ‘Cacique’ tenga mucha confianza en el resto del plantel de futbolistas con el que cuenta pues suele realizar los cambios muy tardíos, salvo ante los hispalenses fruto del 0-2 con el que se fueron los de Quique Sánchez Flores al descanso.

Fichas libres

La realidad es que en la primera plantilla del Granada CF hay hasta cuatro fichas libres, por lo que no sería necesario, a partir del 1 de enero, tener que dar bajas para hacerle hueco a las nuevas incorporaciones. En concreto, los dorsales 2, 6, 8 y 25 están libres por lo que, como mínimo, podrían contratar a cuatro profesionales más sin tener que negociar la baja con ningún componente de la actual plantilla.

Sin embargo, hay varios componente que, a punto de finalizar la primera vuelta, apenas cuentan y, ni siquiera, han sido titulares ni una sola vez. Se trata del serbio Njegos Petrovic, el delantero senegalés Famara Diédhiou, el ariete israelí Shon Weissman y Alberto Perea, al margen del canterano Miki Bosch, que alterna entrenamientos con el primer equipo pero suele jugar con el Recreativo salvo los 25 minutos que disputó ante la Real Sociedad.

Pocos minutos

A ellos hay que sumar Wilson Manafá, que pareció que en los últimos partidos con Paco López en el banquillo iba a tener más oportunidades pero que no las ha sabido aprovechar y, tras jugar en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid en el debut de Alexander Medina, ya no ha vuelto a pisar el verde. Junto al portugués, Jesús Vallejo, uno de los jugadores que mayor sueldo cobra, no llega a los 100 minutos, 96 para ser más exactos, debido a las constantes lesiones que ha sufrido. Por su parte, Víctor Díaz lleva desde la sexta jornada sin pisar los terrenos de juego y tan sólo se perdió una convocatoria por lesión, pero tampoco parece contar.

Lo normal es que este grupo de futbolistas no tengan muchos más minutos a la vuelta de las vacaciones de Navidad salvo giro de los acontecimientos. Por ello, no sería descartable que, en función del número de incorporaciones, que visto el nivel de juego y resultados son necesarios, Tognozzi deberá tratar de buscarle una salida a miembros de la plantilla que seguramente no vayan a contar de aquí a mayo, que será cuando finalice una temporada que se puede hacer muy larga.