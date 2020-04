Pese a las pérdidas que va a generar la paralización de la competición y la posible reanudación a puerta cerrada debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el Granada CF confía en poder llevar a cabo las inversiones deportivas previstas antes del parón. El hecho de tener a varios jugadores cedidos con opciones de compras, en algunos casos obligatorias por cumplir objetivos, hizo que la entidad rojiblanca tuviera presente una serie de gastos que, tal y como reconoció Antonio Fernández Monterrubio, director general del club nazarí, se llevarán a cabo.

Monterrubio apuntó que “a día de hoy y salvo que el escenario empeore, somos capaces de hacer desde un punto de vista económico todo lo que teníamos previsto”, en alusión a ejecutar las opciones de compra de jugadores como Maxime Gonalons, por el que habría que desembolsar al AS Roma un total de cuatro millones de euros de manera obligatoria en caso de permanencia, como así será, y algo más de un ‘kilo’ por Dimitri Foulquier al Watford FC de la familia Pozzo.

Sin beneficios

La cabeza visible de la entidad granadinista en el día a día resaltó que “es cierto que vamos a tener unas pérdidas pero no lo es menos que antes de esta pandemia el club iba a obtener unos beneficios, que no se van a dar debido a la paralización de la competición, pero que de alguna forma ayudan a esta situación”. En cualquier caso, la cúpula rectora sigue con su planificación deportiva de cara a la próxima temporada que Monterrubio estimó que daría comienzo, en el mejor de los casos, en torno a mediados de septiembre.

Monterrubio: "Las operaciones que teníamos claras que íbamos a realizar las vamos a llevar a cabo"

En ese sentido, manifestó que “no sabemos qué efecto va a tener todo esto en el mercado de la próxima temporada aunque ya sabemos que no se va a abrir el 1 de julio como estaba previsto”. Sin embargo, no dudó en señalar que “nuestra intención y el planteamiento que tenemos es que las operaciones que teníamos claras que íbamos a realizar las vamos a llevar a cabo y seguimos pensando lo mismo”. Aunque eso sí, matizó que “esperamos que esto no nos condicione más allá de cómo esté el mercado porque seguramente se resienta”.

Tras afirmar que “antes del parón teníamos varias operaciones en marcha para la renovación de algunos jugadores”, la dirección deportiva lo ha paralizado porque “me gusta tratar esos asuntos personalmente y no tanto por teléfono. Están paradas pero próximamente retomaremos esas negociaciones porque lo que sí hay es voluntad por todas las partes”.

Los cedidos

Otro aspecto sobre el que hay dudas es la situación en la que se encontrarán los siete jugadores que tiene cedidos en la actual plantilla y que cumplen su periodo de préstamo el próximo 30 de junio y que son Foulquier, José Antonio Martínez, Vallejo, Gonalons. Yangel Herrera, Gil Dias y Carlos Fernández. Al hilo, el director general del Granada CF aclaró que “es un tema sobre el que FIFA ya se ha posicionado pero ahora habrá que acudir a la legislación laboral de cada uno de los países, porque no es una cuestión sólo de LaLiga Santander”. La posición de la entidad presidida por Jiang Lizhang es “esperar a que haya un acuerdo, aunque lo normal es que todos los jugadores sigan estando en los clubes en los que están actualmente”.

Los contratos

De hecho, próximamente habrá una reunión en la Liga de Fútbol Profesional porque, tal y como destacó Monterrubio, “en los contratos laborales de los jugadores pone que la finalización es el 30 de junio pero también dice que concluyen cuando termina la temporada. No es un tema que se haya entrado en profundidad porque estamos pendientes de otros asuntos pero no creo que suponga un problema para los clubes en general y, para el Granada CF en concreto, aunque con nuestros jugadores no hemos tratado este tema aún”.

La entidad está pendiente de conocer qué cantidades ganó por la Copa del Rey

De lo que sí se está más pendiente es de conocer qué cantidades va a recibir por parte de la Real Federación Española de Fútbol por su participación en la Copa del Rey en la que se rozó la final pero a la que no se llegó tras caer en semifinales ante el Athletic Club. Respecto a este tema, el directivo rojiblanco anunció que “aunque parezca mentira, y he preguntado de forma oficial, aún no sabemos qué nos corresponde porque en estos momentos conocer qué cantidades nos ingresarán sería una noticia muy agradable”. No obstante, se confía en que la próxima semana se comunique “cuáles son los ingresos que nos corresponden pero a día de hoy todos los clubes lo desconocemos”.