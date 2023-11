El Granada CF suma un punto que le sabe a poco ante el siempre rocoso Getafe (1-1)

El Granada CF suma ya diez jornadas sin ganar. Los rojiblancos empataron a uno ante el Getafe que se adelantó al minuto y medio de partido y que obligó a los de Paco López a hacer un nuevo esfuerzo por tratar de sumar. Un punto que no alivia los males de un equipo que lo intenta con los recursos que tiene pero que no gana y ya estamos en noviembre. Cuatro puntos de los últimos 30 es demasiado poco.

La derrota en Valencia, sobre todo por la forma en que se produjo, llevó a la afición rojiblanca a soñar con la reacción de su equipo en un partido clave para irse a un nuevo parón de la competición con algo más de tranquilidad. Pero el choque no pudo empezar peor. En la primera acción ofensiva del conjunto de José Bordalás, Greenwood arrancó en la izquierda, encaró a Manafá, del que se fue con suma facilidad, y cedió atrás para que Borja Mayoral batiera a André Ferreira.

Jarro de agua fría

Paco López no se lo podía creer. Otra vez tocaba remontar si se quería ganar el partido. De nuevo un gol encajado y ya van trece jornadas sin dejar la portería a cero. Demasiada rémora. Sin duda, era el escenario perfecto para el cuadro getafense, que se vio casi sin querer por delante en el marcador. Lo que más le gusta para hacer su fútbol. Ese que a pocos gusta pero que no cabe duda que es efectivo y los números están ahí.

A los rojiblancos no les quedaba otra que olvidarse del palo recibido y hacer su juego ante un rival que, si algo sabe hacer, es ser ordenado. Los locales intentaron asociarse por dentro pero la telaraña táctica del contrario, con dos líneas muy juntas, lo evitó. Eso provocó que se jugara con excesivos envíos en largo facilitando el trabajo de Gastón y Alderete, los centrales del cuadro madrileño. La única forma de sorprender era a base de velocidad y aprovechar los espacios que dejaron atrás, al tener la línea defensiva adelantada.

Aún así, el Granada CF fue de menos a más en el primer acto, con Gonzalo Villar como cerebro en la medular. De sus botas salieron las mejores acciones ofensivas. Además, Manafá se fue quitando la presión de su error inicial y comenzó a percutir por banda derecha, en la que en la segunda mitad del primer tiempo contó con la colaboración de Bryan Zaragoza. El malagueño, que no cuajó su mejor partido, estuvo muy vigilado y cuando eso pasa, el bagaje ofensivo de su equipo lo acusa.

Polémica

En el minuto 19 la grada reclamó un penalti sobre Óscar Melendo de Diego Rico pero Muñiz Ruiz no lo señaló. Al mediapunta catalán se le fue el control largo y ante un mínimo contacto del lateral izquierdo azulón, se tiró exagerando la caída. El colegiado no cayó en la trampa. Dicha acción encendió a los aficionados granadinos, que se cebaron con Luis Milla cada vez que tocó el cuero.

En una acción aislada, el Getafe pudo hacer el 0-2 tras un disparo de Greenwood que no atrapó Ferreira, dejando el esférico muerto en la línea de gol. Afortunadamente, Carlos Neva evitó que Maksimovic rematara a placer y finalmente el guardameta luso se hizo con el balón. Un gran susto en la segunda llegada de los visitantes. Esa oportunidad despertó definitivamente a los de Paco López, que fueron generando ocasiones de gol. La primera llegó en el 23’ por medio de un disparo de Uzuni tras revolverse en el área a pase de Lucas Boyé. Cuatro minutos después, el delantero albanés lo intentó con la izquierda pero David Soria atrapó son problemas.

Los rojiblancos empataron en la última acción de la primera mitad

De ahí al descanso, el choque entró en una fase en la que el Getafe paró todo lo que pudo el ritmo de partido. Los de Bordalás se impusieron en casi todos los duelos individuales pero renunciaron al ataque. Cosa que no hizo el Granada CF, que de la mano de Bryan Zaragoza, trató de asustar a su rival. El extremo, en la recta final del primer acto, intentó un centro-chut que no encontró rematador. Ya en la prolongación, Villar tuvo el empate pero se le fue el control demasiado largo a centro de Neva. Y en la última acción antes de coger el camino de los vestuarios, de nuevo fueron ambos los protagonistas con final feliz. El lateral gaditano aprovechó un envío en largo para centrar al punto de penalti, Gastón no llegó y el cuero le llegó a Villar que batió a Soria con mucha clase. Al menos se fueron al descanso con la sensación de que el partido se podía ganar.

Segunda mitad

La segunda parte arrancó con una clara ocasión de Aleñá cuyo disparo le salió demasiado centrado, facilitando así la parada de André Ferreira. No le sentó bien el receso a los granadinistas, que vieron como el Getafe los encerró en su campo. Pero a la contra Uzuni, en el 51’, se fue por velocidad de los centrales rivales y remató como pudo pero David Soria repelió el intentó del albanés con la cara, evitando el 2-1 en segunda instancia.

El duelo se tornó de ida y vuelta, aunque con más presencia en campo rival del Getafe que del Granada CF en el contrario. Villar lo intentó pasada la hora de partido pero su chut le llegó mansamente a las manos del portero del cuadro del sur de Madrid. El ritmo fue bajando conforme fue pasando el tiempo. Paco López trató de refrescar el equipo con la entrada de Antonio Puertas en un primer momento, antes de que Bryan viera la quinta cartulina amarilla que le hará perderse el partido tras el parón liguero que medirá a los rojiblancos con el Alavés en Vitoria. Posteriormente dio entrada a Sergio Ruiz y Callejón por Lucas Boyé y Bryan Zargoza. Cambios que la grada no entendió.

Lo cierto es que las ocasiones por ambos bandos brillaron por su ausencia hasta que en el 83’, una gran jugada en banda izquierda de Puertas, terminó con un centro que remató Gonzalo Villa con la testa pero no sorprendió a Soria, que evitó de nuevo el 2-1. Con el carrusel de cambios, el partido bajó mucho su nivel. La salida de Boyé y Bryan se notó pese a la voluntad que pusieron Puertas, que tuvo una última oportunidad en el 96’, y Famara. Y así terminó un partido que dejó un sabor agridulce con reparto de puntos que le sirve de poco a los rojiblancos para coger confianza y escaparse de la zona baja. Al término del choque, los aficionados ya en los exteriores pidieron la dimisión de los responsables del club.