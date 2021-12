El gran reto defensivo del Granada CF

El Granada CF ha dado en las últimas jornadas un paso al frente. Tras sumar diez puntos de los últimos doce posibles, se ha situado en una cómoda plaza. A la misma distancia de la sexta plaza, que ocupa la Real Sociedad y que es la que determina la participación la próxima temporada en competiciones europeas, como del descenso. Las victorias dan confianza y los de Robert Moreno no son una excepción. Es evidente que van a más. Cada vez más sólidos, sabiendo a qué juegan, con automatismos defensivos y movimientos en ataque trabajados, tienen claramente un aspecto por mejorar.

Tiene que ver con el aspecto defensivo que no es sólo tarea del portero y los zagueros, sino de todo el equipo. Los datos así lo revelan y el técnico catalán ya lo ha comentado en varias ruedas de prensa. Los rojiblancos tan sólo han dejado su portería a cero en tres de las dieciocho jornadas que se han disputado hasta el momento, una cifra muy baja para un equipo que quiere lograr la permanencia. Sobre todo porque, de no hacerlo, te obliga a marcar en cada partido y no siempre es posible.

Aspecto clave

Se trata de un dato que ha sido fundamental en las últimas tres temporadas. A Primera División se ascendió dejando la portería a cero nada menos que en dieciocho ocasiones. El año de la clasificación europea, la campaña 2019-2020, fueron once las veces que se consiguió en liga. El curso pasado entre LaLiga Santander, la Europa League y la Copa del Rey fueron diecisiete los partidos sin encajar gol.

Aarón no recibió goles ante el Villarreal y Maximiano ante el Sevilla y el Levante y frente el Celta, pero fue cambiado

Sin embargo, esta temporada únicamente ante el Villarreal en la primera jornada, siendo Aarón el portero, frente al Sevilla FC en la octava fecha y Levante en la duodécima, ya con Luís Maximiano bajo el arco, no se tuvo que lamentar un tanto en contra. En el resto de citas no fue posible y aún así, el cuadro nazarí está en una holgada posición en la tabla. Recibe una media de 1,44 goles por encuentro o lo que es lo mismo, es el decimoquinto conjunto de Primera que más goles recibe. En total son 26 y de ellos, once los ha recibido en tres duelos, ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid fueron cuatro en cada cita y frente a la Real Sociedad en Los Cármenes fueron tres más.

El haber marcado en cada partido disputado en casa en la primera vuelta ha ayudado a no estar sufriendo a día de hoy en la tabla clasificatoria. Pero los de Robert Moreno quieren irse a casa con su arco sin ser perforado porque es algo que se les resiste. En concreto, son siete las jornadas que ‘Maxi’ lleva viendo como el rival marca y tiene que recoger el cuero de su portería. A ello hay que añadir el choque ante el modesto CD Laguna en Copa del Rey pero ahí fue Aarón el que se situó bajo palos.

El duelo de Vigo

No obstante, Maximiano puede decir que con él de portero, han sido tres las veces que no ha encajado. Y en cierto modo es cierto. Fue en Vigo y con él su equipo iba empatando a cero hasta que el choque con Domingos Duarte en una acción que el colegiado pitó penalti sobre Santi Mina, tuvo que ser cambiado. Incluso lesionado detuvo la pena máxima lanzada por Iago Aspas pero tuvo que ser sustituido por lesión en la siguiente acción. Entró Aarón y en el último minuto del choque que todos dicen que supuso el punto de inflexión de los nazaríes hasta el momento, Denis Suárez evitó que el Granada CF sumara un punto.

Mejor noticia

A poco que se tenga algo más de fortuna en determinadas acciones, los números de goles encajados mejorarán porque la portería está bien defendida y la zaga está cada vez más asentada. Y con el regreso de Domingos Duarte, en teoría, más aún. Porque la calidad de Luís Maximiano es innegable. Se trata de la mejor noticia de este año por lo que se refiere a las incorporaciones. Empezó algo dubitativo pero se ha ido asentando y ya nadie duda que a sus 22 años tiene un gran futuro por delante. Es propiedad de la entidad presidida por Rentao Yi y uno de los futbolistas que más rendimiento podría dar en caso de traspaso. Pero el luso quiere que su arco no sea batido en más ocasiones porque para un portero ser batido es poco menos que una derrota, aunque su equipo luego gane.