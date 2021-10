El arma más utilizada por el Granada CF

Que el Granada CF en las primeras ocho jornadas ha generado poco peligro es una realidad. No hay más que ver la cifra de llegadas al área y disparos a puerta o entre los tres palos que ha realizado en los partidos que lleva disputados. El sueño de Robert Moreno es que su equipo domine, tenga la posición y, desde ahí, llegue con peligro al área rival. Pero quizá no tenga los efectivos necesarios para ello.

Los guarismos indican que la media de posesión en el arranque liguero es del 37,7%. Eso hace que cuando tiene el cuero debe ser muy vertical para poder hacer daño al rival de turno. Sus llegadas al área son de diez por partido. Ha disparado a puerta 7,4 veces por partido y entre los tres palos el cuero ha ido en 2,1 por duelo. Unas cifras pobres para un equipo de Primera División que está buscando un juego más directo con el objetivo de batir al portero contrario.

Pocos goles

Exceptuando a Alavés y Getafe, y empatado con equipos como Espanyol, Elche o Levante (algunos con un partido más), los rojiblancos llevan anotados seis tantos o lo que es lo mismo, de los menos goleadores. Uno de ellos fue de penalti, el que anotó Luis Milla ante la Real Sociedad que no sirvió para sumar, y otro de córner, también ante los donostiarras. En Barcelona se marcó tras una segunda acción como consecuencia de una acción a balón parado. Pero los otros tres goles los ha marcado con un arma que a veces se emplea poco.

Los de Robert Moreno no suelen dominar al rival y son mucho más directos en ataque

Se trata de los disparos desde fuera del área. En muchas ocasiones es un recurso más para terminar una jugada y que el rival no pueda recuperar el cuero con el equipo en campo contrario y pueda contragolpear. Pero en el caso del Granada CF está dando grandes frutos. De los seis tantos, la mitad han llegado con chuts desde fuera del área. Y en esa parcela dos son los futbolistas que están destacando.

Se trata de Luis Suárez y Rubén Rochina. El primero es el máximo goleador de los rojiblancos con dos tantos y ambos los ha anotado con fuertes disparos desde la frontal. El primero fue en la segunda jornada ante el Valencia. Carlos Bacca habilitó con un extraordinario pase a su compatriota que le ganó la espalda a Alderete y con un potente disparo batió al portero valencianista. El segundo llegó ante el Real Betis, en la cuarta fecha del calendario, como consecuencia de un cambio de orientación de Rochina que recibió en cafetero en la parte izquierda, se perfiló y desde la frontal del área empató el partido con un disparo raso.

Especialista

Para Rochina, sin embargo, es un arte que suele emplear. Cuenta con un gran golpeo de balón como ya demostró en su anterior etapa como rojiblanco y ante el Sevilla lo volvió a demostrar. Especialista a balón parado, en casi todas las citas suele intentar sorprender al arquero rival con disparos desde fuera del área. Y así lo hizo ante los hispalenses para otorgar la primera, y tan deseada, victoria a los nazaríes.

Rubén Rochina es un especialista en el golpeo de balón tanto en jugada como a balón parado

No obstante, hay otros futbolistas con capacidad para chutar desde lejos. Uno de ellos es Darwin Machís, que no está teniendo el protagonismo en estas primeras jornadas que se esperaba. El venezolano es un asiduo haciendo la diagonal desde la izquierda para buscar su pierna derecha y golpear el esférico. Pero hasta el momento no está usando esta arma. Hay que tener en cuenta que desde que fue sustituido en el minuto 24 ante la Real Sociedad por molestias físicas, lleva dos jornadas sin jugar por decisión técnica, aunque en ambas citas (Celta y Sevilla) ha estado convocado.

Cuando no se acosa al rival con constantes llegadas, el disparo desde lejos es un buen argumento. El balón parado en ataque no está funcionando del todo mal pero en elaboración está costando llegar más. Al menos Robert Moreno tiene otros recursos en su plantilla que le están dando réditos. Se trata de aprovechar todos los registros que una plantilla puede ofrecer.