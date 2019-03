Un equipo respetado con una afición fija

El Granada CF ya ha entrado en el último tercio de la competición en una inmejorable posición. En puestos de ascenso directo, con una renta de once puntos sobre el séptimo clasificado que es el Mallorca aunque tendrá que sumar tres puntos por la exclusión del Reus y, sobre todo, sensaciones muy positivas. Porque los de Diego Martínez están demostrando que se saben adaptar a cualquier tipo de circunstancia. Lo han demostrado con uno menos en Alcorcón, en campos difíciles como La Rosaleda o el Carranza, o sabiendo sufrir pero sin pasar por excesivos apuros como ocurrió este pasado domingo ante el Zaragoza. Le faltaba remontar y lo hizo en Córdoba. Y es que los rojiblancos manejan todo tipo de registros.

Son los que están

Pero no todo es positivo pese a que hay pocos aspectos negativos en la trayectoria de esta campaña. La única pega es la afluencia a Los Cármenes. Ante el conjunto maño se esperaba la mejor entrada de la temporada pero no se logró. Casi se iguala a la del Numancia pero no se superó pese a que la sensación fue que había más seguidores en las gradas. En cualquier caso, son cifras oficiales y parece que superar los 14.000 es misión poco menos que imposible. Los máximos responsables del club poco más pueden hacer pues ante el Zaragoza se inventó una nueva promoción por la que cada abonado podía comprar una entrada de su sector a un precio reducido. Y ni por esas. Está claro que son todos los que están. Casi todos identificados con este grupo de jugadores como se pudo comprobar al término del choque.

Una fiesta

Precisamente cuando Ais Reig señaló el final del choque, los jugadores saludaron como ya es tradicional a los aficionados desde el centro del campo con música del grupo británico Blur, en vez del himno oficial de la entidad. Un detalle que hay que cuidar porque lo mismo que suena Blur puede sonar Canelita visto lo visto. Hay símbolos que no se deberían tocar, como ocurrió el año pasado cuando la situación deportiva iba en declive y al sonar el himno del 80 Aniversario fue pitado por los seguidores como muestra de su disconformidad. Pero lo mejor llegó cuando Víctor Díaz llamó a sus compañeros, cuando la gran mayoría iba camino de los vestuarios, para prolongar la 'fiesta' con la grada de animación y el resto del público que aún quedaba en la instalación del Zaidín. Un momento emocionante que hizo soñar a muchos seguidores con lo que se podría vivir en torno al mes de junio.

Víctor Fernández

Y es que el Granada CF es respetado en la categoría cada vez más. Una prueba de ello fueron las palabras que el técnico del Zaragoza dijo en rueda de prensa. El veterano técnico declaró que “tiene mimbres para subir a Primera. Cuenta con un muy buen técnico con las ideas muy claras que sabe a lo que quiere jugar, muchas alternativas en el campo, jugadores muy diferentes, profundidad y velocidad por las bandas, contundencia en sus delanteros, un gran organizador como Montoro, dos centrales y un portero que dominan las áreas”. Además, apuntó que “llevan una buena dinámica, es un equipo intenso y con ritmo, con dinero y lleva así todo el año. Lo tiene todo y no es casualidad que lleve arriba todo el año por lo que es un candidato al ascenso directo”. Seguramente estas palabras llenarán de orgullo a Diego Martínez aunque no esté del todo de acuerdo en lo del dinero. Pero no le falta razón a Fernández pues según la tabla oficial de los límites salariales tras el mercado de invierno, los rojiblancos tenían casi cuatro millones más que los zaragocistas.

Puede ver las declaraciones del técnico maño en el siguiente vídeo:

La clasificación

En el seno de la entidad es evidente que la posición no puede ser mejor para conseguir un objetivo del que nadie quiere hablar. Pero LaLiga 1|2|3 es indescifrable y buena muestra de ello es el Deportivo, que salió de Los Cármenes con dos puntos de renta que los rojiblancos y que cuatro jornadas después, tras sumar tres puntos de doce posibles, está siete por debajo de los nazaríes aunque la próxima jornada sumará sin jugar.