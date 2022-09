El Granada CF de las dos caras en Segunda

Transcurridas siete jornadas de LaLiga SmartBank, hasta el momento el Granada CF está mostrando dos caras muy distintas. Al margen de los resultados, que están ahí, la realidad es que cuando el cuadro de Aitor Karanka juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes muestra una mejor versión que cuando lo hace a domicilio. Las sensaciones no son las mismas, ni mucho menos, más allá de las ausencias que ha tenido el míster vasco en las últimas citas de hombres importantes.

Cuando decidió la Liga de Fútbol Profesional instaurar el límite salarial en los clubes y darlo a conocer tras los mercados de fichajes tanto veraniegos como invernales quizá no pensó que en ocasiones puede ser contraproducente. No para la competición, pero sí para las entidades y los aficionados que tienen un argumento de peso para pedir resultados aunque le fútbol no sea una ciencia exacta. No es la misma exigencia la que tiene el Lugo, con poco más de cuatro millones de límite salarial que el Granada CF, con 29. Pero luego ese poder económico hay que plasmarlo sobre el terreno de juego y ahí el cuadro rojiblanco no está rindiendo como se esperaba.

El buen camino

Parece que Karanka fue el único que terminó contento al término del choque ante la Unión Deportiva Las Palmas. O eso, al menos, fue lo que manifestó. Ve en su equipo brotes verdes algo que no aprecian los aficionados. Él es el técnico y algo verá que el resto no. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio pero los resultados y el juego desplegado en las tres últimas salidas no es precisamente para estar satisfechos. El vitoriano no quiere echarle la culpa a las bajas por lesión que está teniendo, que son muchas aunque pocos saben qué dolencias tienen algunos futbolistas. La entidad no informa del parte de lesionados, el técnico ya avisó que no daría convocatorias ni tampoco se ofrece el planning semanal. Cosas de entrenadores.

El choque en tierras canarias debió disputarse el domingo o eso cree el entrenador. La tormenta tropical ‘Hermine’ amenazaba un vendaval que afortunadamente tuvo menores consecuencias de las previstas. LaLiga decidió a aplazar el duelo aunque en la entidad rojiblanca no quedaron muy satisfechos con la decisión a tenor de las palabras de Karanka al término del choque. Hay decisiones que están por encima del mundo del fútbol y si el Gobierno canario decidió activar la alerta máxima a la vista de los informes técnicos por las previsiones meteorológicas, lo demás es secundario. Que se pudo jugar el domingo, posiblemente, pero mejor ser precavidos. La tormenta la sufrió el Granada CF sobre el terreno de juego.

El ‘penaltito’

Partiendo de que el cuadro granadinista no mereció puntuar en el Estadio de Gran Canaria, sorprendió la pena máxima que el colegiado vasco González Esteban señaló cuando Jonathan Viera cayó en el área en la recta final del choque. No hay ninguna toma de televisión en la que se vea que un jugador rojiblanco derribe claramente al talentoso jugador canario. Es más, la sensación que da es que tropieza solo. Aunque la dinámica no era positiva y lo normal era que el Granada CF cayera al término de los 90 minutos, esa acción cortó de raíz cualquier atisbo de reacción aunque no había visos de que la hubiera pues el bagaje ofensivo fue prácticamente nulo.

Discutido

Los resultados y el juego no parecen convencer a los seguidores rojiblancos. Ha sumado tres puntos de los últimos doce posible y aún sigue quinto. Tres desplazamientos seguidos sin marcar y generando pocas ocasiones de peligro han comenzado a generar cierta crítica sobre si Karanka es el hombre idóneo para devolver a la nonagenaria entidad a Primera División. Muchas voces le piden mayor riqueza táctica que le permita poder cambiar de sistema durante los partidos con resultados constatables. La posición de Callejón, los problemas para dominar el centro del campo, los banquillazos a los dos arietes natos como Jorge Molina y Matías Arezo...Aspectos que surgen cuando no hay resultados y que pocos advirtieron cuando se ganaron los tres primeros encuentros con cierta solvencia.