Javi Calleja, entrenador del Levante: "El Granada CF es un equipo de Primera"

El entrenador del Levante, Javi Calleja, aseguró este miércoles que afronta el partido ante el Granada CF con la intención de ir a por la victoria y que “jamás” empieza un partido con la intención de empatar, aunque subrayó el potencial de su rival.

“No me vale el empate jamás, vamos a ganar a cualquier campo. De otra manera me traicionaría y si uno juega a empatar, lo más probable es acabar perdiendo”, dijo el técnico levantinista en la rueda de prensa previa al partido ante el Granada CF.

Dinamita

“Nos enfrentamos al mejor local de la Liga, se están haciendo fuertes en casa y están haciendo las cosas muy bien. Es un equipo de Primera que este año está en Segunda. Tienen arriba dinamita, con jugadores con mucha pegada y que creen en lo que están haciendo”, agregó.

"El Granada CF cuenta con jugadores con mucha pegada y que creen en lo que están haciendo"

El entrenador del Levante, sin embargo, aclaró que es un partido “de tres puntos” como el resto porque “queda muchísimo por delante” y todos los equipos pueden pasar por fases de malos resultados. “No hay tanta diferencia entre un equipo y otro, por eso estoy contentísimo desde el primer día y le doy mucho valor y mérito y es muy difícil conseguir cuatro victorias seguidas. Nadie nos regala nada y parece que hay que ganar 4-0 en la primera parte fácil. El equipo tiene mucha madurez”, añadió.

Poco tiempo

Calleja lamentó el “poco tiempo” de recuperación que ha tenido para preparar el partido ante el Granada, pero no puso excusas. “Intentamos elegir el mejor once y es un plan de 90 minutos o lo que dure el encuentro”, indicó el técnico madrileño, que destacó el “papel decisivo” de los suplentes en el triunfo ante el Sporting de Gijón.

“Nos dieron un plus y el equipo mejoró”, afirmó Calleja, que repitió que el único objetivo con el que ha llegado al Levante es el ascenso. “El objetivo es subir y vamos a pelear por subir directos y tenemos equipo para ello. Poco a poco vamos escalando y lucharemos por quedar siempre entre los dos primeros”, finalizó.